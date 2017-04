Šokējoši: plastiskās ķirurģijas upuri satiekas šovā «Sagraizītie»

Neglīti un sāpināti ir plastiskās ķirurģijas upuri, kuru iecere par lielākām krūtīm, izteiksmīgākām lūpām vai skaistāku degunu piedzīvojusi pilnīgu izgāšanos. Šovs Sagraizītie ir viņu pēdējā cerība – iegūt skaistu vizuālo izskatu!

No defekta par efektu

Divi pieredzes bagāti plastiskie ķirurgi Terijs Dubrovs (Terry Dubrow) un Pols Nasifs (Paul Nassif) šova Sagraizītie (Botched) ietvaros tiksies ar cilvēkiem, kuri ir kļuvuši par plastiskās ķirurģijas upuriem, un centīsies defektu pārvērst par efektu. «Pirmā būtiskā lieta, apsverot veikt plastisko operāciju, ir pārbaudīt sertifikātu, kas apliecina, ka izvēlētajam speciālistam ir tiesības praktizēt ķirurga profesijā. Savas karjeras laikā esmu pieredzējis daudz gadījumu, kuros acīmredzams neprofesionālu cilvēku rokraksts, kas ir skumji, tāpēc cilvēkiem jābūt uzmanīgiem. Savukārt, otrā – apzināties, ka plastisko operāciju veikšanai ir robežas. Nevar visu ķermeni mākslīgi pārveidot, pārāk liela iejaukšanās ķermenī var vēlāk radīt milzīgas komplikācijas. Tas, ar ko nodarbojamies, nav dabisks process, tāpēc ir svarīgi sajust brīdi, kad ir gana,» saka T.Dubrovs.

Pirmajā raidījumā abi ķirurgi tiksies ar trīs dažādiem cilvēkiem. Iepazīsiet sievieti – fotogrāfi, kuras krūtis pēc neveiksmīgas plastiskās operācijas rezultātā ir kļuvušas par vienu veselu, aktrisi, kura ir sava perfektā deguna meklējumos, kā arī ieraudzīsiet vīrieti – lelli, kas, iespējams, daudziem atgādinās Bārbijas izredzēto Kenu.

Abiem ķirurgi iepriekš redzēti TV šovos

Iepazīstot tuvāk abus ķirurgus, P.Nasifs ir rinoplastikas jeb skulpturālās deguna korekcijas speciālists, kurš ir arī vairāku estētisko plastiskās ķirurģijas asociāciju biedrs. Kanāla 2 skatītāji ķirurgu iepriekš būs manījuši šovā Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa (The Real Housewives of Beverly Hills), kur trīs sezonu garumā piedalījās kopā ar savu nu jau bijušo sievu Adrianu Malūfu. Savukārt otrs ķirurgs T.Dubrovs kopā ar sievu Heteri ir piedalījies šovā Īstās mājsaimnieces. Orindža (The Real Housewives of Beverly Hills). Šī nav vienīgā T.Dubrova un P.Nasifa pieredze televīzijā, abi iepriekš bijuši redzami šovā The Swan, kurā sievietes no neglītā pīlēna tiek pārvērstas par īstām skaistulēm, piedzīvojot arī plastiskās ķirurģijas iejaukšanos.