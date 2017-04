Precētie pret brīvajiem – šosezon izvēlas kungi!

Jau no 17.aprīļa pirmdienu vakaros plkst. 21:00 TV3 atgriežas aizraujošā attiecību spēle Precētie pret brīvajiem. Jau iekarojusi skatītāju uzmanību, 3. sezonā spēle kļūst vēl aizraujošāka – šoreiz griezīsim noteikumus kājām gaisā un pārbaudīsim vīriešu jūtas un emocijas.

Jauna sezona – jauni noteikumi!

Šajā sezonā vīriešiem būs iespēja doties uz randiņiem ar trīs sievietēm! Ķibele tā pati vecā – divām meitenēm sirds jau aizņemta, bet viņas, tāpat kā brīvā dāma, ar visiem iespējamiem dotumiem un metodēm centīsies pārliecināt kavalieri, ka ir brīvas. Savukārt kunga uzdevums būs atmaskot krāpnieces un izvēlēties brīvo meiteni.

Ieguvējs šai spēlē ir ikviens – brīvie var iepazīties un, kas zina, atrast savu otro pusīti; savukārt pāriem dalība šovā ir unikāla iespēja pārbaudīt vienam otru un savu mīlu kopumā, kā arī piešķilt jaunu dzirksti savām attiecībām. Un visiem, neatkarīgi no attiecību statusa, tā ir iespēja cīnīties par 800 eiro vērtu galveno balvu!

No pirmā randiņa līdz plikumiem un Kamasutrai!

Dalībnieku atlase izvērtās visai ražena, pieteicās gan jauni puiši, gan kungi brieduma gados, jo, kā jau liecina tautas gudrība, mīlestība vecumu nepazīst. Arī attiecību pieredze un veidošanas taktika katram sava – kāds raidījumā piedzīvos pirmo randiņu, bet cits nekautrēsies uzreiz mesties izrādīt savus plikumus un dabas dotos labumus. Katrā ziņā brīvie puiši nebūs nekādi vakarējie, katram būs sava stratēģija un viltība aizņemto krāpnieču atmaskošanā.

Skatītājiem būs iespēja vērot, kā vīri ļauj savām mīļotajām krāpties! Vai aizņemtie vīrieši spēs valdīt greizsirdību, redzot savu mīļoto cita apskāvienos? Ja vēl apskāvieni būtu viss, uz ko vīriem būs jānoraugās, - tiks iemēģinātas Kamasutras pozas, apčamdīti meiteņu apaļumi, šmakstēs bučas, virmos kaislības. Vieni klusi un padevīgi noraudzīsies monitorā, kā viņu mīļotās koķetē, skūpstās un visādi citādi valdzina jauno kavalieri, savukārt citi greizsirdības uzplūdos būs gatavi likt lietā dūres. Katrā ziņā – karsti ies visās kameras pusēs! Taču, pats galvenais, kāds šajā spēlē stiprinās attiecību saites, bet kāds, iespējams, sastaps savu mūža mīlestību.

Kuram būs lielāka dzīves gudrība, kurš vadīsies pēc loģiskiem apsvērumiem, kuram dominēs emocijas, kurš vienkārši jautri pavadīs laiku – to visu varēs uzzināt jaunajā Precētie pret brīvajiem sezonā jau no 17.aprīļa jautrības un kaislību piepildītos pirmdienu vakaros no plkst. 21:00 TV3!