«Ekstrasensu cīņu» vadītājs: viss ir meli; tas viss ir iestudēts!

Pirmo septiņu «Ekstrasensu cīņu» vadītājs Mihails Porečenkovs (48) atklājis šova tapšanas nianses, uzsverot, ka tur viss ir iestudēts!

Porečenkovs, kas iekļauts mūsu valsts melnajā sarakstā un kam liegta iebraukšana Latvijā, publiski izteicies par arī pie mums populāro raidījumu «Ekstrasensu cīņas». Mihails Porečenkovs šo raidījumu vadīja, pirms stafeti pārņēma Marats Bašarovs.

«Es ar viņiem ilgi strādāju. Viss meli! Jā, absolūti. Runāju taisnību, pupu mizas tas viss ir,» atstāsta izdevums «Privātā Dzīve».



Bašarovs pauda neizpratni, kāpēc bijušais vadītājs tā izsakās, vai tiešām nespēj atšķirt īstas emocijas no iestudētām. «Ja uzskatāt, ka to ļaužu, kas ir kadrā, prieka vai bēdu asaras ir iestudētas, tad jāatzīst, ka programmā piedalās izcili aktieri. Bet man jau šķiet, ka šajā gadījumā viss ir citādi. Es savos 42 gados esmu iemācījies atšķirt patiesu prieku, nožēlu un bēdas no iestudētām kaislībām. Ja kāds uzskata, ka raidījumā nav nekā patiesa, lai tā arī uzskata,» paziņoja tagadējais vadītājs Marats Bašarovs.



Lai arī ko teiktu tagadējais Ekstrasensu cīņu vadītājs Marats Bašarovs par bijušā vadītāja Mihaila Porečenkova izteikumiem, «PDz» raksta, ka pats par raidījuma dalībniekiem pērn viņš kādā atklātības brīdī atklāja: «Iepriekšējā sezonā mani izbrīnīja divi personāži - mamma un meita. Nevienu pārbaudījumu viņas neveica normāli, bet noslēgumā mani apvainoja, ka es viņām traucēju un mammu esmu novedis līdz tam, ka bija jāsauc ātrie. Tādus ļaudis no projekta jādzen prom ar sūdainu koku. Un ne tikai no «Ekstrasensu cīņām», bet arī no televīzijas. TV skatītāji, lūdzu, neejiet pie viņām uz pieņemšanu, nemaksājiet viņām naudu. Viņas ir šarlatāni!»



Ko citi dalībnieki saka par šovu, lasi šīs nedēļas «Privātajā Dzīvē».

Reklāma

Saistītie raksti