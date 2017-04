Džefrijs Rašs: Nekad nebūtu domājis, ka Einšteinam bija tik liela seksuālā apetīte

Jau parīt, 30.aprīlī, «National Geographic» sensacionālās drāmas TV seriāla «Ģēnijs» pirmizrāde. Seriāla pirmā sezona stāstīs par izcilā fiziķa Alberta Einšteina panākumiem zinātnē un privātās dzīves līkločiem. Par cilvēku, kas stāv aiz ģēnija... TVNET bija tā unikālā iespēja Londonā intervēt seriāla galvenās lomas atveidotāju, godalgoto austrāliešu aktieri, kurš jūtas kā zivs Holivudas ūdeņos, - Džefriju Rašu (Geoffrey Rush). Jā, tas ir tas pats, kas vienmēr vairumam asociēsies ar pirātu Barbosu no «Karību jūras pirātiem» vai inteliģento runas pasniedzēju «Karaļa runā».

Īss dosjē: Džefrijs Rojs Rašs (Geoffrey Roy Rush) dzimis 1951. gada 6. jūlijā Tuvumbā, Kvīnslendā, Austrālijā. Viņš ir austrāliešu aktieris un filmu producents. Rašs ir viens no 25 aktieriem, kuri ir saņēmuši trīs nozīmīgākās balvas kino industrijā: Amerikas Kinoakadēmijas balvu, Tony balvu un Emmy balvu. Aktieris ir ticis nominēts 4 Amerikas Kinoakadēmijas balvām (vienu ir izcīnījis), 5 BAFTA balvām (3 ir saņēmis), tāpat ir saņēmis divas Zelta Globusa balvas un četras Ekrāna aktieru ģildes balvas. Viņš ir filmējies tādās filmās kā «Shine», «Iemīlējies Šekspīrs» (Shakespeare in Love), «Quills», «The Life and Death of Peter Sellers», «Karību jūras pirāti: Melnās pērles lāsts» (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) un «Karaļa runa» (The King's Speech).

Kā šis projekts jūs atrada un kāpēc piekritāt šai lomai?

Džefrijs Rašs: Projekts pie manis atnāca ļoti ātri. Pagājušā gada martā man par to pastāstīja komanda, un sapratu, ka šajā lomā ir daudz aspektu, kas mani vilina. Kaut vien fakts –

kā savos gados viņš spēja būt tik pievilcīgs sievietēm.

Līdz ar to, lai sagatavotos lomai, man bija daudz laika. (Smejas.)

Foto: National Geographic

Seriāls ir balstīts uz Valtera Īzakstona biogrāfisko darbu «Ģēnijs», bet pārējais ir piecu gadu laikā ievākta informācija par Einšteina privāto dzīvi no vēstuļu sarakstēm. Cik daudz par Einšteinu zinājāt, pirms sākāt iedziļināties savā lomā?

Džefrijs Rašs: Maz. Man bija četri gadi, kad viņš nomira. Viss, ko zināju, bija kaut kur lasīts. Zināju, ka viņš ir ļoti populārs – tikpat, cik Čārlijs Čaplins. Tas gan man vienmēr ir licis brīnīties - kā fiziķis var būt tikpat populārs kā mēmā kino zvaigzne?

Un vēl es domāju - kas viņam ir ar tiem matiem uz galvas!

Bet ziniet, man ir teorija, ka Elza (Einšteina otrā sieva Elza Einšteina, - red.) kā viņa karjeras menedžere, iespējams, piestrādāja pie tā, lai viņa izskats nav tik ļoti pievilinošs citām.

Jūs esat austrāliešu aktieris ar specifisku angļu valodas izrunu, taču Einšteins runāja vācu valodā. Zinu, ka projektam tika piesaistīti daudzi logopēdi, valodu un dialektu speciālisti, lai Einšteins skanētu kā nākas. Kas vēl jums kā pieredzējušam aktierim bija sarežģītāk, nekā iepriekš likās?

Džefrijs Rašs: Nebija viegli. Bieži bija jābūt uzmanīgam, izsakot jebkuru svešvārdu vai specifisku fiziķu slengu tā, lai tas izklausītos pats par sevi saprotams pašam! Es vēlējos teju noorganizēt pusdienas ar fiziķiem, lai kaut cik apjaustu viņu sarunvalodu un klišejas.

Bieži bija situācijas, kad runāju tekstu ar svešvārdiem kā svešvalodu, ko nesaprotu, tikai zinu, kā tai ir jāizklausās.

Arī vijoli man bija jāprot spēlēt tā, lai pats noticētu, ka to daru izcili.

Foto: National Geographic

Vai nekad nav interesējušas tās lietas, par kurām aizdegās Einšteins?

Džefrijs Rašs: Vienmēr esmu sevi pieskaitījis pie kosmologiem (kosmoloģija – studijas par evolūciju, visa pirmsākumiem, - red.) Skolā pat papildus lasīju ķīmiju, fiziku, bet jau pēc gada mani pārvilināja uz drāmas pulciņu un šim es atmetu ar roku. Bet vēl aizvien man patīk palasīt par jauno zinātnieku centieniem pierādīt vai atklāt ko jaunu.

Bet kas bija vislielākā bauda, iejūtoties Einšteina ādā pusmūža gados?

Džefrijs Rašs: Interesantākais ir spēlēt vīru, kas ir aiz šā ģeniālā prāta. Ja šī loma būtu tikai par fiziķi un viņa attīstību, pierādot teorijas, es neaizdegtos par šo lomu. Kā zinām, pasaule un iespējas ir milzīgas, tāpēc skaidri ir jāzina, kā tu vēlies parādīt ģēniju, ko skatītājs iegūs, skatoties uz Einšteinu. Zinot, ka cilvēki ir vizuālisti, – man šķiet, tēlam bija jātop par emocionāli košu personību. Par Emoji (mazas emociju ikonas, - red.).

Vēl - apgaismo sevi. Tu zini šā laika politiku, bet seriālā esi uz vēstures politikas riteņa un saproti, kā tas viss ir virzījis tālākejošos notikumus.

Tu izkāp ārpus laika un vēstures. Tas ir fantastiski.

Einšteins un sievietes. Minējāt, ka viens no atklājumiem par šo personu bija viņa seksuālā apetīte pat cienījamā vecumā. Un tomēr viņa dzīvē liktenīgas bija tikai dažas sievietes?

Džefrijs Rašs: Jā, to es nezināju, ka viņš ir bijis tik seksuāli aktīvs... Bet atgriežoties pie sievietēm...

Nebija gluži tā, ka viņš būtu apsēsts ar kādu konkrētu sieviešu tipu. Piemēram, viņa pirmā sieva un bērnu māte Maleiva bija ļoti ekstraordināra sieviete. Tolaik, 1918. gadā, viņa bija vienīgā fizikas studente – sieviete. Tas bija radikāls fakts. Kāda epizode – Einšteinam nepatika valkāt zeķes. Pat pie glaunākā uzvalka viņš varēja iekāpt pludmales čībās. Par šo faktu, domājams, satrauktos jebkura dāma, kamēr Maleina teica:

«Tavas smadzenes – ar to tev ir jānodarbojas, nevis jāmeklē zeķes!»

Te bija mīlestība starp diviem neordināriem cilvēkiem ar augstu IQ.

Alberta Einšteina pirmā sieva - Maleina. Foto: National Geographic

Ar otro Einšteina sievu, viņa māsīcu Elzu, viss bija citādāk – šeit nebija seksualitātes, bet viņus vienoja citas stipras saites. Viņa bija viņam gan gudra karjeras menedžere, gan gādīga un uzticama māte.

«Es neesmu ieinteresēta viņa teorijās, es tikai sargāju viņa smadzenes,» teica Elza.

Bet, domāju, arī tas bija sava veida slazds... Un tad nāca vēl trešā, spēcīga krievu izcelsmes sieviete, bet par to lai runā seriāls...

Kopā ar Einšteina otro sievu - Elzu. Foto: National Geographic

Elzu seriālā tēlo talantīgā aktrise Emīlija Vatsone (Emily Watsone), un šī nav pirmā reize, kad esat precēti kino pasaulē...

Džefrijs Rašs: Jā, es un Emīlija jau zinām viens otru teju 20 gadus un esam kopā spēlējuši trīs pārus! Interesanti, ka divas reizes vācu tautības pāri.

Jūsuprāt, kāpēc šis projekts gaidāms īpašs un izlutinātam seriālu skatītājam interesants?

Džefrijs Rašs: Manuprāt, interesantākā lieta šajā lomā ir uzzināt, no kurienes Einšteins ir nācis, jo daudzi patiešām neko nezina par viņa bērnību, pusaudža gadiem un to, kā viņš tapa par ģēniju. Nezina par sarežģītajām tēva – dēla attiecībām. Par divām laulībām un iemeslu, kāpēc izjuka pirmā. Par Einšteina bērniem, kuri viņam bija kā svešinieki. Kā zinām, ģēniji reti kad nāk no laimīgām ģimenēm – vienmēr šo personību veido kāda pieredze. Einšteins bija liels humānists un arī pacifists, viņš ienīda vāciešus un militārismu. Radikāls domātājs.

Un te ir pamats labai drāmai. Likt šīm pasaulēm saskarties un atkal tās pretnostatīt...

Lai jums iepatīkas šis Einšteins - izbaudiet!