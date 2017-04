Džons Olivers trāpīgi izskaidro Francijas vēlēšanu nozīmīgumu

Foto: Ekrānuzņēmums

Televīzijas sarunu šova «The Last Week Tonight» vadītājs komiķis Džons Olivers (John Oliver) allaž trāpīgi komentējis pasaules politiskos notikumus. Vienā no saviem nesenākajiem raidījumiem viņš pieskārās Francijas prezidenta vēlēšanām. Vienu no galvenajā pretendentēm uz šo nozīmīgo amatu Marinu Lepēnu viņš nodēvējis par «Francijas Trampu». «Nesavāriet sūdus un neievēliet savu Trampu,» viņš saka.