«Precētie pret brīvajiem»: Kamasutra, gribu dvīņus, pilnīgi kails!

Otrajā «Precētie pret brīvajiem» sērijā notiek pavisam karstas lietas un pārsteigumi - pikantas sarunas, plāni par pēcnācējiem, masāžas seanss, Kamasutra... Niks brīvo laiku pavada biljarda zālē, arī deju soļi nav sveši. Randiņos viņš gatavs pikantiem pārbaudījumiem un uzskata, ka neviena meitene ausis ar meliem viņam neaizrunās.

Masāža un gribu dvīņus

Niks liek meitenei izliekties pa logu un pa visu Salaspili nokliegties, ka viņa ir brīva meitene. Randiņa gaitā Viktorija paziņo, ka grib kopā ar Niku radīt dvīņus, bet pati knapi spēj atvairīt puiša jautājumus un putrojas melos. Randiņu noslēdz masāžas seanss... Meitenes vīrs, to visu vērojot, ir gana mierīgs: lai arī mīļotajai dota pilnīga vaļa, galvenais ir uzvara.

Kamasutra un dūru vicināšana

Meitenes mīļotais vīrietis kategoriski iebilst pret jebkādām vaļībām randiņā, bet ak vai – Niks ierodas ar provokatīviem uzdevumiem. Jau atkal liek pa logu kliegt, ka meitene ir brīva. It kā ar to nebūtu gana, puisis līdzi paņēmis arī Kamasutras mācību grāmatu un grasās to apgūt kopā ar Ketiju. Vīrs ir pamatīgi nokaitināts un vicina dūres… Nika visatļautībai nav robežu, un laulības gultā tiek liktas lietā līdzi atnestās grāmatas gudrības…

Pilnīgi pliks!

Niks nolemj pārsteigt meiteni un randiņā ierodas gluži kails – ar rozi un putukrējuma flakonu rokās. Kristu tas nemulsina, viņa, gluži vai nojauzdama par puiša nodomiem, sagaida to plānā halātiņā. Vakars kā sācies, tā arī turpinās, Niks liekas gultā un meitene viņu bagātīgi rotā ar putukrējuma kārtu un visbeidzot liek lietā mēli… Blakusistabā smieklus nespēj valdīt meitenes draudzenes, ko tādu viņas vēl nav redzējušas… Viņas atzīst, ka puisis varētu būt Kristai piemērots, vienīgi pārāk daudz tetovējumu. Randiņa noslēgumā arī Kristai nākas atvērt logu un paziņot visai Čaka ielai, ka ir brīva un meklē draugu. Niks ar randiņu ir ļoti apmierināts, kā nekā pikantumu bijis gana.