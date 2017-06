«Precētie pret brīvajiem»: pulsu pārbauda pēc krūšu apčamdīšanas

Brīvais Arvis uz randiņiem dosies, apbruņojies ar zaķa ausīm. Katrai meitenei viņš uzdeva pārbaudījumu - zaķa izskatā doties ielās un svešiniekiem prasīt telefona numurus un bučas!

Kura meitene izrādīsies atvērtākā pārbaudījumam, tai vajadzētu būt brīvai! Arvis nelaida garām iespēju pārbaudīt meitenēm arī pulsu, tāpēc rokas tika liktas uz meiteņu krūtīm.

Aizņemtā Marija spēlē piedalās ar mērķi padarīt savu mīļoto greizsirdīgu. Un viņai tas izdosies! Pulsa pārbaudījums Marijai bija kā auksts ūdens uz galvas…

Marijas draugs Arvja uzvedību neuzskatīja par pieņemamu, taču paļāvās, ka draudzene ievēros robežas.

Brīvā Aija, kā pati saka, «gāja uz visiem 100 procentiem, lai uzvarētu un pārliecinātu, ka ir brīva». Randiņā viņa atļāvās pat klēpja deju, kaut dara to pirmo reizi.

Aizņemtā Kate apvainojās par Arvja pārbaudījumiem, pārmeta puisim seklumu, un randiņa laikā abu starpā nebija ne kripatas no romantikas! Kate gaidījusi pieklājīgu, jauku un gudru sarunu biedru, bet tā vietā prasti pārbaudījumi. Kates puisis pirms randiņa uzrakstījis vēstuli Arvim tā, it kā to būtu rakstījusi Kate...

Pirms fināla randiņa Arvis ir apmaldījies trīs priedēs un nevar tikt gudrs, kura no trim ir brīvā...