Radio «Naba» Top100 triumfē «Fever Ray», Prauliņa un «Satellites LV»

29. decembrī izskanēja Latvijas Radio 6 - LU Radio NABA 2017. gada aktuālāko kompozīciju apkopojums «Top 100». Pirmajā vietā elektroniskās mūzikas projekts no Zviedrijas «Fever Ray» ar kompozīciju «To The Moon And Back». Savukārt godpilno otro vietu topā ieņem pašmāju māksliniece Sniedze Prauliņa ar kompozīciju «All the Stars».

Kopumā šogad Radio «Naba» klausītāji par gada dziesmu atzinuši zviedru elektroniskās mūzikas projekta Fever Ray ar kompozīciju «To The Moon And Back». Topa otrajā un trešajā vietā pašmāju mākslinieki. Otro vietu ieņem Sniedze Prauliņa ar kompozīciju «All the Stars», savukārt trešo - Satellites LV ar kompozīciju «Pāri barjerām» no šogad izdotā albums «Varavīksnes galā».

Pirmajā desmitniekā ierindojas vēl arī tādas pašmāju dziesmas kā «Zvans pie durvīm» RIGA Reggae izpildījumā un elektro-pop grupas «MMMM» dziesma «Ir labi», kura pārstāv latviešu dzejniekam Eduardam Veidenbaumam 150. gadu jubilejai veltīto izlasi «Veidenbaums. Vaidi un Gaidi». Labāko kompozīciju simtniekā pārstāvētas dažādas valstis, tajā skaitā Zviedrija, Vācija, Francija, Itālija, Spānija, Dānija, Īrija, Lielbritānija, ASV, Kanāda, Japāna, Krievija, Baltkrievija, Mali, Kongo u.c.

Ar radioklausītāju iecienītākajām kompozīcijām astoņu stundu garumā iepazīstināja radio instruktori Jānis Vuguls, Jānis Kazulis, Eduards Ozoliņš un Atis Žagars. 100 labāko dziesmu sarakstā iekļautas dziesmas, kas pabijušas Radi o NABA «Top 25» un «Top 10 LV» visa gada garumā. Abos radio «Naba» topos 2016. gada laikā kopā pabijušas 326 aktuālas kompozīcijas, no tām 30% ir Latvijas izpildītāju darbi. Jau otro gadu tika organizēta prognožu spēle, kurā bija iespējams klausītājiem noteikt tās kompozīcijas, kuras ierindosies pirmajās trīs vietās.

2016. gadā Radio NABA klausītāju atzītākā ārvalstu mākslinieku dziesma bija Moby & The Void Pacific Choir izpildītā «Are You Lost In The World Like Me?», savukārt no Latvijas izpildītājiem – «Židrūns» ar «Varat cerēt».

Šī un iepriekšējo gadu «Top 100» saraksti atrodami naba.lv sadaļā «Top 100». Savukārt šā gada audioieraksts atrodams naba.lsm.lv.

www.naba.lv