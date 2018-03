Raimonds Bergmanis: nevienu nepiespiedīsim izslēgt Krievijas medijus

Piedāvājumam nogaršot burgeru kādā no Rīgas ēdināšanas iestādēm un atbildēt uz nozarē aktuālajiem jautājumiem piekrita arī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Sarunā, kas norisinājās bārā «I Love You», tika skartas aktualitātes par Aizsardzības ministrijas (AM) izplatīto paziņojumu par iespējamu plaša mēroga informācijas uzbrukumu, tuvojošajām Krievijas prezidenta vēlēšanām un joprojām Latvijā pastāvošo divējādo informatīvo telpu.

Pirms sarunas par nozares aktualitātēm, izvēlamies nogaršot liellopu gaļas burgeru. Kamēr tie tiek gatavoti, ministrs spēlē «Stāstu stāstiem izstāstīju» kā pirmo kartīti izvelk to, kurā vaicāts par cilvēku savstarpējām attiecībām nākotnē. «Tikko biju Āzijas reģionā, kur komunikācija ar telefonu starpniecību ir īpaši izteikta, un tas ir slikti. Mēs no tā izvairīties nevarēsim, jo tehnoloģijas attīstās un piedāvājumu klāsts, ko var izdarīt ar telefonu, tikai pieaugs, taču jāapzinās, ka cilvēku nekomunicēšana un nerunāšana klātienē radīs daudz jaunu izaicinājumu mūsdienās,» stāsta Raimonds Bergmanis. Uz otru jautājumu «Kāpēc tu dzīvē dari to, ko dari?» ministrs atbild, ka dzīvē ir bijuši dažādi krustpunkti, taču pieredzētais sportā, dienestā un valsts prezentēšanā rezultējies tajā, ko viņš dara šobrīd. Un arī uz trešo spēles jautājumu par to, kas liek smaidīt, politiķis atbild momentā, jo tā ir laba humora izjūta, ko viņš ļoti augstu vērtē arī citos cilvēkus, tostarp arī kolēģos. «Humors un smaids ir tas, kas mūsdienās daudziem palīdz, jo, ja tikai koncentrēsies uz nopietnām lietām, tas pat zināmā mērā varētu būt veselībai bīstami,» atklāj bijušais sportists.

20. februārī AM nāca klajā ar paziņojumu, ka pret Latviju, iespējams, tiek organizēts plaša mēroga informācijas uzbrukums. Vaicājot, par kāda veida uzbrukumu ir runa, ministrs rekomendē iepazīties ar NATO Izcilības centra direktora Jāņa Sārta pausto viedokli par notikušo. Viņš atsaucas uz Sārta teikto, ka, ja tas nebūtu izdarīts, tas viss varēja izsaukt daudz lielākas un plašākas negācijas mūsu valstī.

Svētdien notiks Krievijas prezidenta vēlēšanas, par kuru rezultātu nešaubās neviens, taču, vai Latvijai būtu jāsatraucas par iespējamām izmaiņām tieši drošības jautājumos? «Par Putina kunga pārvēlēšanu nešaubās neviens, taču par to, ar kādu paziņojumu viņš nāks klajā, spriež daudzi. Arī man pašam tas ir jautājums, uz kuru es nevaru atbildēt,» tā ministrs.

«Attiecībās ar Krieviju vajadzētu arī turpmāk paturēt iespēju veidot dialogu, jo uz to vienmēr esam tiekušies, lai visu varētu atrisināt mierīgā ceļā, un, nedod dievs, ka būtu jāsaskaras ar kādām cita veida krīzēm. Tas viss, ko darām aizsardzības jomā, arī veidots tam, lai atturētu no iespējamās agresijas,» tā par turpmākajām attiecībām ar kaimiņvalsti izsakās ministrs.

Daļa Latvijas iedzīvotāju joprojām dzīvo Krievijas informatīvajā telpā, kurā tiek izplatīta propaganda, par ko Raimonds Bergmanis saka, ka tas ir katra paša cilvēka lēmums. «Neviens konkrētā ģimenē neieslēgs vai neizslēgs konkrēto radio, televīzijas kanālu vai portālu, tāpēc ir jāstrādā ar sabiedrības izglītošanu, lai cilvēki spētu izvērtēt, vai dzirdētais un redzētais atbilst patiesībai vai nē. Krievijas gadījumā esam to pieredzējuši vairākkārt, piemēram, Krimas aneksijas, gan notriektās lidmašīnas virs Ukrainas, gan «zaļo cilvēciņu» gadījumos. Tiek pasniegtas 15 līdz 20 dažādas versijas par notikušo, līdz ar to cilvēks vairs nesaprot, kas notiek patiesībā,» tā par esošo propagandu stāsta aizsardzības ministrs.

Šogad rudenī notiks Saeimas vēlēšanas, kurās plāno startēt arī Raimonds Bergmanis, turklāt viņš apgalvo, ka iedzīvotājiem jābūt gataviem lielam informācijas daudzumam, līdz ar to medijpratība ir ārkārtīgi būtisks nosacījums, lai saprastu, kas ir patiesība un kas ne.

Sarunas noslēgumā, vērtējot pasniegto burgeru, ministrs izsakās atzinīgi. Lai arī regulāri burgerus viņš neēd, reizēm šāds kulinārais baudījums ir ļoti labs.

* Uzaicinājums doties nogaršot burgeru kādā no Rīgas kafejnīcām un uzzināt ko vairāk gan par viesa personību un aktuālajiem nozares jautājumiem nosūtīts visiem ministriem. Daļa no viņiem atteikuši dalību projektā, taču stāstus par tiem, kuri piekrituši, arī turpmāk skaties un lasi portālā TVNET.