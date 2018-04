TVNET intervija. Spiegu ikona Marks Strongs: dzīvē es būtu šausmīgs spiegs

TVNET: Reiz esat teicis, ka pie tā, ka šobrīd esat aktieris, vainīgs ir franču leģenda Alēns Delons. Kā tas nākas?

Marks Strongs: Jā, es kā šodien atminos, kā viņu vēroju filmās. Ne velna nesapratu, ko viņš tur runā savā franču valodā, bet atceros, ka viņš izskatījās fantastiski!

Tā es tobrīd mazs zēns domāju – ka arī vēlos būt šajā aktieru pasaulē.

FOTO: TVNET

TVNET: Jaunākajā seriālā «Deep State» jums ir jārunā franciski. Kā šodien ar franču valodu? Vai Delons pamudināja arī apgūt šo romantisko valodu pilnībā?

Marks Strongs: Es teiktu, mana franču valoda ir vidēja. Jā, es varu sarunāties franciski, bet, kā mana sieva smejas, es tāpat perfekti varu radīt iespaidu, ka visu saprotu, ko man saka, kaut patiesībā nesaprotu nekā.

Tāpēc... es varu krāpties ar savu franču valodu!

TVNET: Kāda bija tā kārts, kas nospēlēja, ka pieņēmāt Maksa lomu spiegu seriālā «Deep State»?

Marks Strongs: Lasot scenāriju, sapratu - man patīk viss šis stāsts. Tas ir drosmīgs. Arī Maksa lomas apraksts bija kaut kas, kas uzrunāja uzreiz. Domāju seriāls pratīs hipnotizēt skatītājus, ļaujot nirt aizraujošo notikumu dziļumā. Noteikti tas paralēli izaicinās atklāt aizvien ko jaunu sižetā. Un personāžs Makss, kas sevī iekšēji visu laiku konfliktē, man šķita ļoti interesants. Patiesībā Maksa dzīvē rodas jautājumi, ko droši varam uzdot sev pašiem – kā es rīkotos?

Izbaudot lomu, es izbaudu visu filmēšanu.Tas ir mans priekšnoteikums.

Jā, un vēl, filmēšanā notika nepārtraukta kustība – pabijām divas reizes Francijā; Londona, Vašingtona, Beirūta, Teherāna. Arī tas ir jauki.

TVNET: Teicāt, ka Makss ir pretrunīga personība. Kādas īpašības jums abiem saskan?

Marks Strongs: Makss ir lojāls. Es arī tāds esmu. Viņš ir noteikts un stingrs savos uzskatos. Domāju, ka arī es tāds dzīvē esmu. Un viņš ir lielisks ģimenes cilvēks. Un es ceru, ka esmu arī tāds.

Manī daudz ir Maksa, un Maksā ir daudz manis.

Es vienmēr tā daru ar savu lomu – tu nevari strādāt aplinkus tam, kāds tu patiesībā esi.

TVNET: Kas bija grūtākais, uzņemot šo seriālu un spēlējot šo lomu?

Marks Strongs: Jāatzīst, visa seriāla uzņemšana bija diezgan grūta un bieži nervus kutinoša. Mēs bijām tālu prom no mājām. No vienas puses, tas bija burvīgi, redzēt neticamo Maroku pavisam tuvu un īstu. Katru dienu tu ej uz jaunu, eksotisku vietu. Citreiz tā apbur, bet citreiz tu redzi patiesi lielu nabadzību. Nakts filmēšanas bija īpaši izaicinošas katram no mums. Atceros, filmējām ainu, kur man ir jāstumj auto un esmu tikko sašauts. Tur bija mani mazie bērni (seriāla aktieri), apkārt – piķa melnums. Mēs atbraucām uz šo vietu un filmēšanas laukumā ieslēdzām elektrību.

Vietējo vidū izcēlās panika, cilvēki nesaprata, kas notiek meža vidū, pēkšņi elektrība.

Lai nomierinātu vietējos, mēs viņus sūtījām paēst, bet tāpat viņi bija pārsteigti, ka nekurienes vidū deg gaisma. Tā bija pilnīga novirze no grafika. Sapratām, ka jāuzņem viss ar pirmo reizi un ātri. Es iebraucu noteiktajā vietā, nedaudz piebremzēju un lēcu ārā ar divām meitenēm.

Tas viss divos naktī, esot notraipītam ar asinīm. Bet mēs to paveicām, mēs nofilmējām ar pirmo reizi.

Ar to es vēlos teikt, ka, jo lielāks ir saspringums un grūtāk nākas izdzīvot konkrēto mirkli, jo lielāka maģija spēj notikt. Vienreizēji....

TVNET: Jūs patiesi daudzās filmās esat spēlējis spiegus. Esat spiegu ikona. Kādi kino spiegi ir jūsu paša iemīļotākie?

Marks Strongs: Protams, kā jau brits, teikšu – Džeimss Bonds. Jā, arī - Džeisons Borns ir aizraujošs. Un, protams, grēks būtu nepieminēt filmu «Kingsman» un tur esošos spiegus. Šī filma, domāju, skatītājus iepazīstina ar spiegu pasaules dzīvesprieku un jautrību.

"Kingsman" FOTO: Publicitātes foto

TVNET: Kāds spiegs jūs būtu reālajā dzīvē?

Marks Strongs: Šausmīgs! (Smejas.) Es esmu nožēlojams, ja man uztic noslēpumu. Reiz sēdēju ar kādiem cilvēkiem un ieturēju pusdienas. Mēs runājām, ka amerikāņu aktieri vairumā brauc uz UK un labprāt pieņem šeit lomas. Kāds teica, ka pazīstams aktieris brauks arī šurp, bet lūdza nevienam to neatklāt. Nākamajā dienā es biju radio intervijā un... jā, visiem to nejauši pateicu.

Pēc tam mani ilgi lamāja: ko tu, pie velna, dari? Kāpēc? Es neprotu glabāt noslēpumus, nē.

(Saķer galvu rokās.)

TVNET: Jūs esat universāls aktieris – teātra, kino, un nu jau arī seriālā filmējaties. Un tomēr, ja jāsalīdzina, kurš žanrs jūsos dzīvo visspēcīgāk?

Marks Strongs: Jā, seriāli man ir kas jauns. Bet tas ir aizraujoši. Tu vari izstāstīt tādu stāstu, kādu nekad nespētu izstāstīt vienā filmā. Cik gan bieži, labu gribot, filma tiek izstiepta un top garlaicīga! Ar seriāliem tā notiek retāk. Es mīlu visus tevis nosauktos žanrus un dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, teātrī, kad spēlē ar dzīvu auditoriju, tev vienmēr jāatceras, ko tu šobrīd spēlē un ko nes līdz skatītājam te un tagad. Dzīva pieredze.

FOTO: AFP

TVNET: Bet ja būtu jāizvēlas?

Marks Strongs (ilgi nedomājot): Teātris.

TVNET: Ja nebūtu aktieris, kas jūs būtu?

Marks Strongs: Esmu studējis jurisprudenci. Laikam jau būtu jurists. Tomēr, paldies dievam, ātri, savos divdesmit gados, sapratu, ka šis amats man ir par «sausu». Apzinājos, ka man ir jāatrod kas cits, kas man patīk un kas ar mani komunicē, jo dzīve tāpat jau ir sarežģīta un grūta.

Man dzīvē ir paveicies, ka atradu to, ko izbaudu ar katru elpas vilcienu.

Un tas nemaz nebija tik viegli, jo ģimenē man nebija neviena, kas cik necik saistīts ar aktiermākslu. Kā jau teicu, redzot Alēnu Delonu, man likās - tas ir cits universs. Man viņš šķita eksotisks un interesants.

TVNET: Tad kā notika, ka jurista likuma pantus nomainījāt pret aktiera lomas runas rindām?

Marks Strongs: Minhenē, mācoties jurisprudenci Ludviga Maksimiliāna universitātē, atminos, kā reiz ar grāmatām padusē gāju garām kabinetam, kurā notika teātra zinātnes nodarbības. Mani kaut kas turp ļoti vilināja. Pamēģināju, un jau pēc gada atgriezos Londonā un sāku apmeklēt karalisko drāmas teātra skolu.

FOTO: AFP/Scanpix

TVNET: Kāda bija pirmā loma?

Marks Strongs: Atminos, kāds uzveda Henrika Ibsena darbu «Kad mēs, mirušie, mostamies». Neviens nevēlējās šo lomu, jo tā bija ļoti smaga. Izņemot mani!

Es uzņēmos šo lomu jau pirmajā kursā, kad vispār neklājas zaļknābjiem līst uz skatuves.

Man likās, ka esmu ģeniāls, bet es biju šausmīgs! (Sakrusto rokas uz galda un nolaiž skatienu.)

TVNET: Aktieri, kas strādājuši ar jums, par izsakās, ka esat perfekts, laipnākais no visiem, nekad nekavējat. Vai tiešām esat tik ideāls?

Marks Strongs: Nē, es maksāju viņiem daudz naudas... (Smejas.) Es vēlētos to visu salīdzināt ar mācībām drāmas skolā. Ja savā darbā esi atvērts, laipns, pretimnākošs, atbalstošs, tad arī tas viss tev nāk atpakaļ. Ja būšu noslēgts, prasīgs, sarežģīts, es nedomāju, ka vēlētos dzīvot šādā pasaulē. Es tādu pasauli nespētu baudīt. Tas pats ir ar aktiera profesionalitāti – tu uzturi sevi formā, zini savu tekstu, labo kļūdas, paņem rokās zīmuli, ja vajag pierakstīt kaut ko. Tā visa ir prakse. Un tā ir arī mana dzīve.

TVNET: Kāpēc jums ir svarīgi būt aktierim?

Marks Strongs: Man ir svarīgi stāstīt stāstu. Jo tā jau dzīvojam pasaulē, kur dominē rēķini, tehnoloģijas, mūžīga naudas meklēšana. Provizoriski tā ir mūsu ikdiena. Bez radošuma. Mēs esam spiesti strādāt, lai izdzīvotu.

Bet darīt ko spītīgi pretēju – stāstīt stāstus, uzskatu, tā ir privilēģija. Un dzīve tapa par kaut ko tik vienkāršu... Par stāstu.

Par seriālu «Slepenā vara»

Tas ir piezemēts un raupjš stāsts par precētu vīru – bijušo spiegu Maksu Īstonu, kas cīnās par iespēju aizbēgt no pagātnes un vardarbīgās, netīrās valdības un globālo korporāciju varas. Seriālā, kura režisors un scenārija autors ir Metjū Parkhills, piedalās izcils zvaigžņu ansamblis, tostarp britu aktieris Marks Strongs, ko Latvijas skatītāji jau redzējuši filmās «Slepenā operācija: 30 pēc pusnakts», «Kingsman: Zelta aplis», «Saules gaisma», un seriāla «Troņu spēle» zvaigzne Džo Dempsijs. Pirenejos, kur tagad mīt Īstons (Marks Strongs), ierodas MI6/CIP slepenās vienības vadītājs Džordžs Vaits (Elistērs Petrijs). Vaits pārliecina Maksu atgriezties apritē, lai atriebtu viņa atsvešinātā dēla Harija (Džo Dempsijs) nāvi. Likmes kāpj, un Īstons tiek dziļi iesaistīts slepenā izlūkdienestu karā, vērpjot sazvērestības teorijas ar mērķi gūt peļņu no haosa Tuvajos Austrumos. Bīstamajā spēlē skaidri atklājas tas, cik tālu ir gatavas iet lielās korporācijas, lai aizsargātu savu reputāciju un saglabātu savus noslēpumus. Kuram Makss var uzticēties, ja apkārt valda tik spēcīga korupcija? Kurš pastāstīs patiesību? Un kas ir jādara, lai to atklātu? Lai to noskaidrotu, Īstonam nāksies atgriezties bīstamajā un brutālajā «virtuvē», kuru viņš izmisīgi centās pamest.

Seriālā «Slepenā vara» piedalās Olivjē balvas ieguvējs un BAFTA/«Tony» balvu nominants Marks Strongs («Skārdnieks, drēbnieks, zaldāts, spiegs», «Slepenā operācija: 30 pēc pusnakts», «Kingsman: Zelta aplis», «Saules gaisma»), Džo Dempsijs («Troņu spēle», «Pienapuikas»), Karima Makadamsa («Vikingi»), Elistērs Petrijs («Nakts administrators», «Rogue One: Zvaigžņu karu stāsts»), Anastasija Grifita («Zaudējumi», «Reiz sensenos laikos»), Lina Renē («Sadalītais»), Amēlija Balmora («Laimīgā ieleja»), Kingslijs Benadirs («Karalis Artūrs: leģenda par zobenu»), Paips Torenss («Kronis») un Faress Faress (Tirāns).