Sietlas radio «KEXP» saņem anonīmu 10 miljonu ziedojumu

Kā savā mājas lapā raksta radio, ziedotājs vēlējies palikt anonīms, tiesa, radio atklāj, ka tā bija sieviete vārdā Sūzena.

Šis ir lielākais ziedojums ne tikai «KEXP», bet publiskā radio vēsturē.

Summa tiks novirzīta dažādām izglītības programmām, radiostacijas attīstībai un tiks arī noguldīta.

Radiostacija specializējas alternatīvās mūzikas jomā.

KEXP has received its largest-ever philanthropic gift in the form of a bequest from a generous donor. The entire KEXP family would like to express its gratitude to Suzanne for her transformative gift to the organization. Learn more: https://t.co/DFAF53yT7P pic.twitter.com/X7oJGaqXYD— KEXP (@kexp) April 16, 2018