«Lattelecom» piesaka jaunu izklaides zīmolu

«Helio izklaides virziena attīstība ir nākamais drosmīgais solis mūsu biznesa stratēģijas maiņā. Līdz šim lepojāmies ar inovatīviem gudro tehnoloģiju risinājumiem, gada sākumā sevi pieteicām kā tehnoloģiju un izklaides uzņēmumu, un tagad apņemamies pierādīt, ka esam gatavi būt līderi arī izklaides jomā. Ar šo zīmolu atklājam veselu izklaides ekosistēmu ar solījumu, ka mūsu pakalpojumā ikviens atradīs sev interesantu saturu un ērtāko lietojamību,» stāsta «Lattelecom» valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

«Līdz ar «Helio» atklājam arī īpašu dzīves filozofiju: tieši izklaide un aizrautība ir tā, kas piešķir mūsu dzīvei garšu un padara mūs laimīgākus. Nav tik būtiski – vai pēc darba dienas aizraujies ar ekstrēmu sporta veidu vai dodies uz deju pulciņu, celies piecos no rīta, lai redzētu saullēktu vai televīzijas tiešraidē noskatītos Latvijas sportistu cīņas starptautiskajā arēnā. Tas iedrošinās un aicinās katru atrast, pilnveidot un izdzīvot savu aizraušanos. Zīmola nosaukumā iekodēta «aizraušanās, pacelšanās pāri ikdienai, spēks, kas iedrošina pārvarēt ikdienas garlaicīgās robežas». Ar katru nākamo jauno pakalpojumu «Helio» atgādinās par to,» norāda Gulbis.

Modernākā interaktīvā televīzija

No maija beigām līdzšinējo Lattelecom Interaktīvās TV pakalpojumu pakāpeniski nomainīs «Helio» interaktīvā televīzija. «Helio iTV» piedāvās jaunu, mūsdienīgāku TV skatīšanās pieredzi, ērtāku platformu, ar papildu iespējām un noderīgām funkcijām. Sekojot televīzijas attīstības tendencēm pasaulē, interaktīvā televīzija būs pieejama gan TV, gan viedtālrunī un planšetē, gan vēlāk arī datorā. Turklāt visās vidēs skatītais saturs būs saistīts, piemēram, ja filmu iesākts skatīties viedtālrunī, mājas TV ekrānā to varēs turpināt skatīties no vietas, kur skatītājs apstājies.

«Arvien vairāk skatītāju saturu vēro nevis TV ekrānā, bet gan mobilajās ierīcēs un vēlas saņemt tieši sev pielāgotu satura piedāvājumu. Ar jaunāko izklaides risinājumu pierādām, ka esam gatavi šim, nozares lielākajam izaicinājumam. Galvenais ekrāns joprojām būs televizors, taču tagad gandrīz to pašu saturu mūsu klienti varēs lietot vēl ērtāk – uz vairākām ierīcēm, tostarp ārpus mājas. Turklāt ļoti rūpīgi strādājam pie tā, lai lietotājam būtu draudzīgākais, intuitīvākais un plašākais televīzijas piedāvājums,» stāsta «Lattelecom» izklaides un komunikāciju pakalpojumu daļas direktore Inga Alika-Stroda.

Mazajos ekrānos būs iespēja arī vadīt saturu, piemēram, izvēloties vakara filmu, un ar klikšķa palīdzību pārnest to uz TV ekrānu, kā arī visās ierīcēs uzlikt ierakstus, atgādinājumus, atzīmēt pārraides, filmas vai seriālus, ko vēlāk noskatīties. Tas arī ļaus izveidot vairākus lietotāja profilus, kas ļaus ērtāk un ātrāk uzreiz atrast sev interesējošo saturu. Piemēram, ja iepriekš bērns būs skatījies animācijas filmas savā profilā, tad tās nerādīsies piedāvājumā kādam no vecākiem.