Radio SWH svin 25. gadadienu

Jau agrā rīta stundā, uzreiz pēc plkst. 8.00, gluži kā pirms 25 gadiem, klausītājus uzrunāja pirmā Radio SWH ētera balss – Ainars Mielavs. Šoreiz kopā ar kādreizējo ētera producentu, programmu direktoru Jāni Šipkēvicu, kurš nu jau vienpadsmit gadus ir AS Radio SWH valdes priekšsēdētājs.

Pēc vēsturiskā ētera tandēma rīta ēterā turpmākās stundas aizritēs muzikālās performancēs - par dzīvo izpildījumu rūpēsies labākie latviešu mūziķi, atskaņojot savas visu laiku labākās dziesmas. Katru stundu viesos gaidāma cita muzikālā apvienība, tostarp Prāta vētra, Dons un Ozols, Labvēlīgais tips, Intars Busulis, Musiqq, The Sound Poets, Instrumenti, Dzelzs vilks, Aija Andrejeva, Astro’n’out.

15. maijam izskanot, noslēgsies arī AS Radio SWH veidotā simtgades akcija LVtop100 tautas balsojums. Projekta ideja ir izveidot visu laiku labāko Latvijas simtgades dziesmu izlasi, kas noteikta tautas balsojumā. Nominēto dziesmu klāstā ir vairāk nekā 1300 dziesmu, kas tapušas laika posmā no 1918. līdz 2018. gadam. Tie, kuri vēl nav izvēlējušies savas simtgades dziesmas, to var paspēt izdarīt līdz pusnaktij vietnē www.lvtop100.lv.

Ar to ceturtdaļgadsimta svētki nebeidzas, jo pašā vasaras vidū, 14. jūlijā, Radio SWH aicina savus klausītājus uz pašu oranžāko vasaras lielkoncertu Radio SWH 25. dzimšanas dienas FlashBack, kas aizvedīs ceļojumā uz tālo 1993. gadu. FlashBack uzstāsies ne vien pašmāju zvaigznes, kas dzimušas un augušas kopā ar Radio SWH, bet arī Army of Lovers, Haddaway, Dr. Alban, Dženija Bergena (Ace of Bace) un Rozalla. Viņi bija tie, kas pirms 25 gadiem spēlēja Radio SWH atklāšanas koncertā – tas būs īsts ceļojums laika mašīnā. Drīzumā gaidāmi vēl vairāki jaunumi par FlashBack norisi.

Par savām radio dzimšanas dienas izjūtām radio boss Jānis Šipkēvics teic: «Tas bija ļoti īpašs brīdis, jo bijām pirmā ētera personību privātā radio stacija Latvijā. Tolaik nevienam nebija pieredzes, kā veidot radio. Mēs bijām sava veida pionieri, kuri daudzos gadījumos klausīja savai intuīcijai. Pēdējie 25 gadi ir apstiprinājuši, ka esam gājuši vispareizāko ceļu. Ir bijuši gan labāki, gan sliktāki laiki, galvenais – smaidiet, un visi apskaudīs jūsu problēmas. Neizsakāms paldies par uzticību tiem, kuri mūs nekad un nekur nav pametuši, bet ir mīlējuši, neskatoties ne uz ko. Tāpēc daudz laimes arī jums, mīļie Radio SWH klausītāji.»