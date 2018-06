Būt precētai ar lauksaimnieku nav tik rožaini, ja klāt ir sezona! Vìru redzu reizi dienà..uz brokastìm. Bet ir jauki pasēdēt un paskatìties kà citi stradà.. vismaz kādu brìdi! Dèls pec dārziņa uzstāja, ka Tetim jāaizved saldèjums - ✅ izdarìts! Braucam majàs méginàt repertuāru sestdienas koncertam! 🎤

A post shared by Līga Rīdere (@ligaridere) on May 14, 2018 at 8:08am PDT