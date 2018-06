Reperis Kanje Vests: Es bieži domāju par pašnāvību

Nesen reperis publicēja savu jaunāko albumu «Ye», kura dziesmā «Es domāju tevi nogalināt» («I Thought About Killing You») stāsta par to, kā viņš apsver sevis noslepkavošanas iespēju. Jautāts, vai dziesmas vēsts ir patiesa, Vests atbildēja apstiprinoši. «Jā, es visu laiku domāju par to, ka varētu izdarīt pašnāvību. Tā vienmēr ir izvēle. Kā komiķis Luiss C.K. teica, es izskatu visas iespējas. Es gan neapsveru visas sīkākās detaļas, bet, ja to darītu, pastāvētu lielāka iespēja, ka es to izdarīšu.»