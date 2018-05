Dzīve bez atkritumiem - vannas istaba

Lai gan daudziem vannas istaba bez neskaitāmiem kosmētikas vai higiēnas produktiem var šķist pat neiedomājama, tomēr no visa to klāsta tikai daži ir patiešām nepieciešami. To īpaši labi var novērot, viesojoties pie draudzenēm, kādām modīgākām lēdijām vai pat atverot sava kosmētikas skapīša durvis - plauktos glabājas pat vairāki desmiti dažādu kosmētikas līdzekļu, zāļu, ķermeņa kopšanas produktu, no kuriem daži pilda vienas un tās pašas funkcijas, tādēļ plauktos jau nenosakāmi ilgu laiku stāv vairākas pustukšas pudeles. Starp šiem produktiem ir vēl daudzi sīkumi un piederumi, bez kuriem gatavošanās uz gulētiešanu vai sapošanās uz darbu nekļūtu ne ātrāka, ne lēnāka, taču kaut kādu iemeslu dēļ šie priekšmeti vannas istabā ir iemitinājušies uz palikšanu.

FOTO: Unsplash

Pirmais solis vienkāršībai skaistumkopšanā un atkritumu samazināšanai vannas istabā ir veikalu reklāmu, katalogu un glancēto sieviešu žurnālu samazināšana savā dzīvē. Pilnībā izvairīties no kosmētikas un citu skaistumkopšanas produktu ražotāju ietekmes mūsdienu apstākļos ir teju neiespējami, taču vienmēr var iemācīties uzlūkot šos piedāvājumus kritiskāk - laika gaitā šāds treniņš palīdzēs attīstīt selektīvo redzi.

FOTO: Unsplash

Otrais solis ir vienkāršošana - atbrīvo vannas istabas plauktus, atvilktnes un skapīšus no visa liekā un atstāj tikai tos produktus, kuri patiešām ir nepieciešami jeb kurus ikdienā izmanto.

Lūk, priekšmeti, no kuriem ir vērts atbrīvoties!

* Halāti

* Vannas istabas dekori

* Sūkļi

* Gaisa atsvaidzinātāji

* Tukšas un sen nelietotas kosmētikas somiņas

* Mākslīgās skropstas un nagi

* Ballīšu kosmētika

* Ceļojumu komplekti

* Žurnālu turētājs

* Dekoratīvās nagu uzlīmes

* Paraugi

* Lupatiņas un salvetes sejas mazgāšanai

* Brīnumkrēmi

FOTO: Unsplash

Ņem vērā - izņemot tualetes papīru, daudzām higiēnas precēm ir iespējams rast atkārtoti lietojamas alternatīvas, piemēram, kosmētikas salvetes var aizstāt ar maziem frotē dvielīšiem, tamponus un paketes var aizstāt ar medicīniskā silikona piltuvēm vai mazgājamajiem ieliktnīšiem, bet vienreizējos skuvekļus - ar epilatoriem vai skuvekļiem ar maināmiem asmeņiem. Savukārt citām skaistumkopšanas un higiēnas precēm ir radītas dabai draudzīgas alternatīvas, kuras samērā īsā laikā sadalās, piemēram, bambusa zobu sukas, vates puļķīši ar kartona vai bambusa kociņu, marles un nelakotas koka ķemmes. Tāpat centies pirkt lielākus iepakojumus, piemēram, lielas dušas želejas vai šķidro ziepju pudeles.