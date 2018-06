Brīvdabas muzejs jau 48. reizi aicina uz gadatirgu

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina uz jau 48. latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgu, kas šogad noritēs 2. jūnijā no 9.00 līdz 18.00 un 3. jūnijā no 9.00 līdz 17.00. Šogad gadatirgus ir veltīts ne tikai Latvijas valsts simtgades svinībām, bet būs arī viens no Eiropas kultūras mantojuma gada pasākumiem Latvijā.