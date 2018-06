Zero waste eksperti iesaka sešus veidus, kā taupīt ūdeni vasarā

Laura Arnicāne, zero waste jeb bezatkritumu dzīvesveida kustības pārstāve Latvijā un dzīves stila bloga «Seek The Simple» autore, norāda, ka ikvienam no mums ir iespējams mainīt savus paradumus, raugoties uz taupīšanu ar veselīgu attieksmi un saprāta robežās. «Nereti cilvēki nav gatavi taupīt ūdeni zaļās domāšanas vārdā, jo, viņuprāt, tādējādi tiek zaudēta komforta izjūta, piemēram, ļaujoties ilgai dušai vai gremdējoties relaksējošā vannā. Taču resursu saglabāšanas vārdā nav jāatņem sev patīkami atpūtas veidi, kas līdz šim sagādājuši prieku, tikai jāizvērtē, kā patērēto var izmantot atkārtoti, neizlejot,» saka Laura Arnicāne. Savukārt vadošie santehnikas izstrādājumu ražotāji akcentē, ka rūpīgi izvērtētas investīcijas energoefektīvu ierīču ieviešanā savā vannas istabā sniegs ievērojamu līdzekļu un resursu ietaupījumu nākotnē. Villeroy & Boch | Gustavsberg Latvijas filiāles pārstāve, mārketinga un pārdošanas vadītāja Liene Freimane stāsta, ka vairākus gadus arī Latvijā pieejami tualetes podi, kas taupa ūdeni ap 4,5 litriem ūdens dienā, un jaucējkrāni, kuros iespējams regulēt gan ūdens padevi, gan uzsildīšanas temperatūru.

Lai par ūdeni un elektrību maksātu mazāk un tādējādi piekoptu energoefektīvu, taupīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, kopā ar blogu «Seek The Simple» un ekspertiem apkopoti vairāki veidi, kā izvairīties no rēķinu pieaugšanas vasaras sezonā.

1. Aplaistiet savu dārzu no rīta vai vakarā. Dienā, kad saule ir augstu, ūdens ātrāk iztvaiko, tāpēc izmantojiet to laiku, kad mitrumam ir lielāka iespējamība palikt augsnē.

Eksperta padoms - pārbaudiet, vai apūdeņošanas sistēma ir aprīkota ar ūdens taupīšanas jaucējkrānu, lai no izdevumu viedokļu dārza laistīšana būtu maksimāli efektīva.

FOTO: Publicātes foto

2. Izmantojiet vannas ūdeni daudzfunkcionāliem mērķiem! Vannas piepildīšanai tiek patērēti nepilni 100 litri ūdens, un pēc mazgāšanās to var izmantot gan pagalma laistīšanai, gan veļas un trauku mazgāšanai un mājas tīrīšanai.

Eksperta padoms - Laura Arnicāne stāsta, ka, izmantojot dabai draudzīgas ekoloģiskās ziepes vai dušas želejas, vannošanā patērēto ūdeni var izmantot visa dārza un augu aplaistīšanai. Tajā pašā vannas ūdenī var mazgāt drēbes un traukus vai grīdas.

3. Saīsiniet dušošanās laiku. Ilga dušošanās kanalizācijā aiztecina aptuveni 80-100 litrus ūdens. Ik dienu, saīsinot mazgāšanās laiku dušā par divām minūtēm, jūs ik gadu ietaupīsiet līdz 1500 litriem ūdens. Vēl viens vienkāršs triks - aizgriezt ūdens krānu, kamēr tīrāt zobus, saziepējat rokas vai skujaties. Savukārt ūdeni no dušas, kas citkārt aiztecētu neizmantots, savāciet spainī un izmantojiet augu laistīšanai. Kā dalās Laura Arnicāne, daudzās mājās aukstais ūdens jānotecina, lai tiktu pie siltā ūdens, tādēļ arī šo ūdeni var uzkrāt un ar to mazgāt māju, traukus vai veļu.

Eksperta padoms - uzstādiet ūdeni taupošās dušas galvas, tualetes podus un jaucējkrānus, lai katru mēnesi novērstu tūkstošiem litru ūdens izniekošanu. Pateicoties zinātnes un tehnoloģiju attīstībai un zaļajai domāšanai, mūsdienās pieejami efektīvi jaucējkrāni ar iespēju iestatīt vēlamo temperatūru, piemēram, standarta 21° vietā uzstādot 17°, kas ir pilnīgi pietiekoši roku un zobu mazgāšanai.

FOTO: Publicātes foto

4. Kārtīgi noskalojiet. Vasara ir izcils laiks, lai mielotos ar svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Tā vietā, lai noskalotu produktus ar plūstošu ūdeni no jaucējkrāna, eksperti aicina tos nomazgāt ar ūdeni uzpildītā bļodā.

Eksperta padoms - produktu skalošana uzpildītā tvertnē ļaus ietaupīt līdz pat 10 litriem ūdens. Savukārt, kad esat pabeiguši skalošanu, izmantojiet atlikušo ūdeni augu aplaistīšanai. Bloga «Seek The Simple» autore aicina arī traukus mazgāt iepriekš piepildītā izlietnē un tikai pēc tam noskalot, ietaupot ap 15 litriem ūdens.

5. Ļauj podam taupīt jūsu izdevumus. Tualetes podā tiek noskalots liels daudzums augstas kvalitātes ūdens, tādēļ noskaidrojiet, vai tualetes podam jūsu dzīvesvietā ir iespēja regulēt ūdens daudzumu, kas tiek izmantots vienā noskalošanas reizē.

Eksperta padoms - vannas istabas produktu ražotāja Gustavsberg tualetes podu sērija Nautic ir piemērota tiem, kas domā par vides aizsardzību, jo skalojot tas izlieto mazāk ūdens un samazina kopējo ūdens patēriņu. Turklāt mājas saimnieci iepriecinās viegla poda kopšana, pateicoties Hygienic Flush atklātajai skalošanas malai.

FOTO: Publicātes foto

6. Savāc lietus ūdeni. Pievieno mājas notekcaurulei mucu un izmanto savākto ūdeni, lai aplaistītu dārzu, nomazgātu automašīnu vai mājas logus. Lietus ūdens ir ļoti vērtīgs – neiznieko to!

Eksperta padoms - lai ūdens savākšanas tvertne kalpo par jūsu dārza interjera elementu! Mājas preču veikalos mūsdienās piejamas gaumīgas lietus ūdens savākšanas sistēmas, kas izrotās jūsu mājas pagalmu un padarīs ērtu lietus ūdens praktisko izmantošanu.