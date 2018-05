Kādi būs mūsu mājokļi pēc 10 vai vairāk gadiem?

Vairums pasaules iedzīvotāju strādās no mājām

Franču apdrošināšanas uzņēmuma «AXA» 2016. gadā veiktajā pētījumā noskaidrots, ka jau šobrīd ceturtdaļa Lielbritānijas iedzīvotāju mājas uzskata gan par atpūtas, gan arī darba vietu. Savukārt lielākā daļa uzņēmuma aptaujāto jeb 64% apgalvoja, ka tuvākajā nākotnē gatavojas strādāt no mājām. Pirms desmit gadiem šie rādījumi bija teju uz pusi mazāki – tolaik tikai 36% no aptaujātajiem uzskatīja, ka mājas varētu būt alternatīva birojam. Taču pirms 20 gadiem no mājām strādāja tikai retais – pārsvarā tā bija vieta, kura paredzēta atpūtai ar ģimeni un brīvā laika pavadīšanai.

Lai gan liela daļa mūsdienu cilvēku cenšas pārnest darbu uz mājām, tikai trešdaļai ir pieejamas atbilstošas telpas darba veikšanai.

Otra trešdaļa mājās strādājošo darbu veic viesistabā, bet 15% no respondentiem strādā pat guļamistabā. Tāpat lielākā daļa jeb 69% mājās strādājošo darbu veic ar klēpjdatoriem, bet tikai neliela daļa tam ir atvēlējuši rakstāmgaldu, ofisa krēslu un stacionāro datoru.

Desmit gadu laikā cilvēki kļūs atkarīgi no tehnoloģijām

Jau šobrīd ir manāmas tehnoloģiju attīstības sekas – daudzi nevar iztēloties laika pavadīšanu ārpus mājas bez viedtālruņa, vai arī teju katram mājiniekam ir nepieciešams savs dators vai planšete ikdienas darbiem. Līdzīga tendence turpinās attīstīties arī turpmāk – AXA pētījumā skaidro, ka jau pavisam drīz liela daļa pasaules iedzīvotāju mājās ieviesīs ar balsi darbināmus telpu kontroles rīkus «Alexa» vai «Hive».

Apmēram 27% aptaujāto paredz, ka tuvākajā nākotnē katrā telpā būs integrēts skārienjutīgs ekrāns uz sienas vai uz kādas sadzīves tehnikas virsmas, piemēram, ledusskapja. Tikpat daudzi pētījuma dalībnieki uzskata, ka nākotnes garāžas būs aprīkotas ar tehniku, ar kuras palīdzību varēs uzlādēt elektriskās mašīnas.

Ilgtspējība – nākotnes atslēga

Jau šobrīd arvien vairāk pasaules iedzīvotāju pievēršas zaļajam dzīvesveidam un arī mājokļa iekārtošanai izvēlas dabiskus, otrreiz pārstrādājamus vai atjaunojamus materiālus un dabai draudzīgus risinājumus. Arī AXA pētījumā noskaidrots, ka šādas tendences, visticamāk, nemainīsies arī pēc 10 vai 20 gadiem – vairums Lielbritānijas iedzīvotāju uzskata, ka nākotnes mājokļi būs aprīkoti ar saules paneļiem un pretplūdu tehnoloģijām, kas pasargās mājas no plūdiem, spēcīgām lietusgāzēm un vētrām, kā arī pašas mājas tiks gatavotas no izturīgākiem un ilgtspējīgākiem materiāliem.

Vairākas paaudzes vienā mājā

Vēl pētījuma dalībnieki paredz, ka pēc 10 vai 20 gadiem vēl vairāk pieaugs tādu mājokļu skaits, kuros mitināsies ģimenes vairākās paaudzēs. Jau šobrīd Eiropā liela daļa jauniešu paliek uz dzīvi vecāku mājās un plāno tur nodzīvot līdz pat pusmūžam. Tā kā mūsdienu jauniešiem ir grūtāk «nostāties uz savām kājām», nekā tas bija pagājušajā gadsimtā, tiek uzskatīts, ka arī turpmāk šī tendence saglabāsies vai pat pieaugs. Turklāt ceturtdaļa no aptaujātajiem ir pārliecināti, ka māju izmērs nekļūs lielāks, bet tieši pretēji – mājas paliks mazākas.