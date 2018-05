Pārmaiņas virtuvē - kādas virtuves virsmas izvēlēties

Marmors

Plusi - ir pieejamas dažādās krāsās, katram marmora gabalam atšķiras raksts, tāpēc katra virsma būs unikāla. Marmors lieliski iztur karstumu, nesprēgā un neplīst.

Mīnusi - virsma ir diezgan dārga, turklāt var laika gaitā saskrāpēties un, pat ja būs apstrādāta ar aizsargājošiem līdzekļiem, to tik un tā kodinās skābi vai sārmaini šķidrumi, piemēram, citrusaugļu sulas, kafija, alkohols, etiķis vai kādi specifiski tīrīšanas līdzekļi.

Granīts

Plusi - granīts ir izturīgāks materiāls par marmoru, tas nesaskrāpējas, ir izturīgs pret dažādiem nosēdumiem, karstumu un mitrumu. Turklāt granīts ir pieejams dažādās krāsās un tekstūrās.

Mīnusi - arī granīts ir no dārgā gala un tam ik gadu ir nepieciešama apstrāde ar virsmu aizsargājošiem līdzekļiem.

Koks

Plusi - lieliski izskatās un sniedz mājīgu atmosfēru, uz koka virsmas var gatavot ēdienu pat bez dēlīša, piemēram, rullēt mīklu.

Mīnusi - koks ir neizturīgs pret karstumu, tam ātri vien radīsies nosēdumi, skrāpējumi un apdegumi. Koka virsmai virtuvē ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo tas bojājas mitruma ietekmē, tādēļ ap izlietni parādīsies ūdens nosēdumi. Virsma ik gadu ir jāapstrādā ar dažādiem aizsargājošiem līdzekļiem un lakām.

Bambuss

Plusi - gluži tāpat kā koks, bambuss izskatās mājīgāk nekā akmens virsmas, un tas ir arī ekoloģiski draudzīgāks. Bambuss ir izturīgāks par koka virsmām un laika gaitā nemainīs krāsu.

Mīnusi - arī nav izturīgs pret mitrumu, karstumu, skrāpējumiem un pārtikas nosēdumiem. Bambusa virsmas ir rūpīgi jākopj un jāapstrādā ar virsmu aizsargājošiem līdzekļiem.

Lamināts

Plusi - noturīgi pret nosēdumiem, mitrumu, nav jāpievērš īpaša uzmanība kopšanai. Laminētas virsmas ir samērā ekonomiskas, pieejamas dažādās krāsās, tekstūrās un arī kā dažādu citu virsmu imitācijas.

Mīnusi - laika gaitā laminētās virsmas var saskrāpēties vai sasprēgāt, kā arī tās nav karstumizturīgas un ir grūti labojamas.

Mākslīgā akmens virsmas

Plusi - nav porains materiāls, tādēļ būs izturīgāks pret skrāpējumiem, nosēdumiem, ir viegli kopjams un tam nebūs nepieciešami speciāli aizsarglīdzekļi. Šādas virsmas izskatās dārgākas nekā patiesībā maksā un atgādina dabiskos minerālus, piemēram, kvarcu. Akmens virsmas pigmentus ir iespējams miksēt, tādējādi pielāgojot tos katra pircēja vajadzībām.

Mīnusi - mākslīgā akmens virsmas nav karstumizturīgas.

Nerūsējošais tērauds

Plusi - īpaši izturīga virsma, noturīga pret nosēdumiem un temperatūras maiņām. Nerūsējošā tērauda virsmas ir vieglāk kopjamas, turklāt lieliski noderēs mazākās virtuvēs, jo tēraudā atspīdēs gaisma un vizuāli telpu paplašinās.

Mīnusi - laika gaitā noskrāpējas, uz tās darbošanās būs pat vēl skaļāka nekā uz akmens virsmām, un uz tērauda būs viegli pamanīt pirkstu nospiedumus.

Keramiskās flīzes

Plusi - izturīgas, viegli kopjamas, un flīžu virsmas uzstādīšana ir vienkāršāka nekā citām virsmām. Tāpat flīzes ir izturīgas pret karstumu un mitrumu.

Mīnusi - flīzēta virsma ir nelīdzena un tāpēc var apgrūtināt konkrētu ēdienu pagatavošanu. Šāda virsma ātri noskrāpējas, plaisā un lūst, bet flīžu starpas ātri paliek netīras un to tīrīšana dažiem var sagādāt īstas galvassāpes.

Betons

Plusi - betona virsma ir noturīga pret skrāpējumiem, tā ir izturīga pret karstumu. Betona krāsu un tekstūru katrs var pielāgot savām vajadzībām, kā arī tajā var diezgan efektīvi paslēpt izlietni un aizmugures bampera uzliku.

Mīnusi - pēc ilgākas lietošanas betona virsmā var parādīties plaisas. Betons ir porains materiāls, tāpēc to ik gadu ir nepieciešams noklāt ar virsmu aizsargājošiem vaskiem, eļļām vai lakām.

Stikls

Plusi - stikla virsmas ir pieejamas vairākās krāsās un tās ir viegli pielāgojamas katra pircēja vēlmēm, izskatās ļoti dekoratīvi un veido neierastu virtuves dizainu. Virsmas nav porainas, spēj izturēt lielu karstumu un ir viegli tīrāmas.

Mīnusi - kā jau katrs stikla priekšmets, arī biezas stikla virtuves virsmas no triecieniem sasprēgā, skrāpējas un lūst, bet no tīrīšanas viedokļa - uz tās būs viegli pamanāmi pirkstu nospiedumi. Tiklīdz virsma ir sabojājusies, to nevar salabot, tādēļ to visu nāksies nomainīt.

Ziepjakmens

Plusi - ziepjakmenim piemīt glīta pelēcīga nokrāsa, kas lieliski saderēs ar jebkādiem virtuves skapīšiem. Šī virsma izceļas ar patīkamu matētu efektu, tā ir izturīga pret dažādiem skābiem un sārmainiem šķīdumiem un to nosēdumiem, skrāpējumus ir iespējams pavisam vienkārši noslīpēt vai virsmu var noeļļot, tādējādi paslēpjot bojājumus. Atšķirībā no citām akmeņu virsmām ziepjakmens virsma ir dabai draudzīgāka alternatīva.

Mīnusi - ziepjakmens virsmas ir regulāri jāatjauno un jākopj, laika gaitā tā var sākt sprēgāt un plaisāt, bet virsmas nokrāsa pēc ilgākas lietošanas var palikt tumšāka.