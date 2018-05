Biežākās remontdarbu traumas un kā no tām izvairīties

Remontdarbos neizbēgami nākas izmantot tādus priekšmetus, kas var apdraudēt veselību, tādēļ traumas mājas pārveidošanas laikā nav nekas pārsteidzošs. ASV Nacionālā elektroniskā traumu uzraudzīšanas sistēma (NEISS) ir apkopojusi biežākās traumas, kuras Amerikas iedzīvotāji gūst remondarbu laikā. Uzzini, kādas ir biežākās traumas un kā no tām izvairīties.

Siltajos mēnešos daudziem remontdarbi rit pilnā sparā - galvenokārt ar mājas uzlabošanu saistītos darbus veic vasaras mēnešu nedēļas nogalēs, no maija līdz augustam - tā noskaidrots NEISS pētījumā. Līdz ar remontdarbiem pastāv arī lielāks risks satraumēties. Mājas uzlabošanai tiek izmantotas rokas, tādēļ tā arī ir ķermeņa vieta, kuru visbiežāk traumē remontdarbu laikā. Pētījumā noskaidrots, ka gandrīz puse no visām traumām ir gūtas kājām, rokām un plaukstām, no kurām aptuveni 26% ir pirkstu traumas.

FOTO: Unsplash

Bīstamākais un traumējošākais darbarīks ir elektriskais rokas zāģis, kura ievainojumu dēļ notiek vismaz 4000 amputāciju gadā. Visbiežākais remontdarbu traumas veids ir grieztas brūces - NEISS apkopotajā pētījumā noskaidrots, ka atvērtas brūces ir aptuveni 31% no visām traumām. Otrs bīstamākais darbarīks ir būvniecības kāpnes, no kurām krītot daudzi gūst lūzumus muguras lejasdaļā, ceļu, potīšu, kakla skriemeļu mežģījumus un galvas traumas.

FOTO: Unsplash

Pētījumā noskaidrots, ka gados jaunāki cilvēki biežāk traumas gūst, neapdomīgi darbojoties ar asiem priekšmetiem, piemēram, šķērēm vai zāģi. Savukārt sirmgalvji pārsvarā traumas gūst, krītot no būvniecības trepēm. Apmēram 80% no visiem traumu guvējiem ir vīrieši.

Pirms sāc remondarbus, ievēro dažus pamatnoteikumus:

* Turi tuvumā aptieciņu;

* Pat ja neveic nekādus nopietnos remontdarbus, vienmēr lieto aizsargbrilles un celtniecības cimdus, bet sievietēm remontdarbu laikā ir jāizvairās no bižutērijas un jāsaņem mati zirgastē vai copē;

* Seko instrukcijām, nevis intuīcijai;

* Neatstāj ieslēgtus darbarīkus bez uzraudzības, bet, ja dodies prom no darba vietas, neaizmirsti izslēgt visas ierīces;

* Pirms ieslēdz kādu ierīci, rūpīgi pārbaudi tās tehnisko stāvokli;

* Uzmani citus - ja darbojies kopā ar kādu, uzraugi darba biedru un tā atrašanās vietu. Remondarbi nav īstā vieta bērniem un mājdzīvniekiem, tādēļ turi tos pa gabalu no remontdarbu vietas;

* Tīra darba vieta ir arī droša darba vieta - atbilstoši uzglabā darbarīkus, instrumentus un ierīces, pārliecinies, lai darba vieta ir arī labi apgaismota;

* Izmanto piemērotus pagarinātājus - ja darbojies ārpus mājas, pārliecinies, lai pagarinātāji ir piemēroti darbiem ārtelpās;

* Pārbaudi, vai darbarīki un ierīces ir testēti un izgatavoti atbilstoši drošības standartiem.