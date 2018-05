Dabas ieskauti īpašumi, kur turētas godā latviskās vērtības

Krikši – modernais latviskums pie jūras

Šī eksluzīvā, labiekārtotā guļbūve Lapmežciemā ir spilgts piemērs gaumīgam interjeram latviskā garā. Tā ir pilnībā mēbelēta un aprīkota ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku. Celta no augstvērtīgiem materiāliem, modernā stilā, taču saglabājot senatnīgo auru.

Meldri – teiksmainā Burtnieku ezera vilinājums

4,152 hektārus lielais īpašums atrodas pie leģendām apvītā Burtnieku ezera. To ar ezeru savieno laivu kanāls, savukārt rietumu pusē slejas branga koku josla, kas pasargās no rudens vējiem. Guļbūves ēka celta pēc senām senču būvniecības tradīcijām, taču tajā pašā laikā arī atbilstoši mūsdienu prasībām.

Sīgas – mežu ieskauta guļbūve

Amatciemā, 75 kilometru attālumā no Rīgas un 13 kilometru attālumā no Cēsīm, atrodas plašs trīsstāvu guļbūves īpašums, no kura paveras brīnišķīga ainava. Ēkas pirmajā stāvā ir atpūtas un apkures telpas, otrajā stāvā – virtuve, dzīvojamā istaba, sanitārais mezgls, terase, garāža. Trešajā stāvā izvietotas trīs guļamistabas, divas atpūtas istabas un trīs sanitārie mezgli.

