Apbrīnojami īpašumi Kurzemē - jūras krasta tuvums un kultūrvēsturiskais mantojums

«Asteres» - vien 10 metri līdz jūrai

Šis īpašums sniedz iespēju pilnībā baudīt Baltijas jūras skaistumu, jo, jau paveroties pa mājas logu, būs dzirdama šalkoņa un redzama liegā jūras viļņošanās. Rojas novada Kaltenē esoša māja būs piemērota kā atpūtai gada siltajos mēnešos, tā arī dzīvošanai cauru gadu, jo šeit tiek nodrošinātas visas nepieciešamās komunikācijas.

Restaurēts īpašums jūras krastā

Rojā, 130 kilometru attālumā no Rīgas, atrodas restaurēts īpašums. Tā kā tas novietots jūras krastā, īpaši vilinošs tas šķitīs ūdens mīļotājiem. Šī īpašuma zemes kopējā platība pārsniedz 5000 kvadrātmetrus, un tā sevī ietver dzīvojamo māju ar trīs stāviem, viesu māju, baseinu, saunu, turku pirti un garāžu trīs automašīnām.

Īpašums ar plašām lietojuma iespējām Ventspils pusē

Ventspils novada Tārgales pagastā ir iespēja iegādāties īpašumu 7,18 hektāru platībā, kas sastāv no trīs atsevišķiem zemesgabaliem. Uz viena no tiem atrodas 12 bijušās robežsardzes ēkas, no kurām atjaunota dzīvojamā ēka, ūdenssūkņa mājiņa, garāža ar noliktavu un pirts. 0,33 hektāru teritorijā ir dzīvojamā ēka un palīgēka (iekonservētas). Apbūvei pieejams arī 4,6 hektārus liels zemesgabals. Šo plašo īpašumu vēl pievilcīgāku padara jūras tuvums – tā atrodas vien piecu minūšu gājiena attālumā.

Lauku idille Pāvilostā

4,53 hektārus lielais īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas, 3000 kvadrātmetru liela dīķa un viesu mājas pamatiem. Tam ir tieša robeža ar jūru, līdz kurai aizved pastaigas pludmales dēļu klājs, savukārt par brīnišķīgo skatu var priecāties no jūras stāvkrastā izveidotās skatu platformas. Teritorijā ir arī iztīrīts mežs. Dzīvojamās mājas ēkā izmantoti tikai augstas kvalitātes apdares materiāli, tajā ierīkota «gudrās māja» sistēma, siltās grīdas, mājas kinozāle un citas ekstras. Interjerā dominē koka motīvi, kas savijas ar moderniem elementiem.

Savrupnams pašā Liepājas centrā

Liepājas centrā, 500 metru attālumā no jūras atrodas klasiskā stilā veidota savrupmāja ar sešām istabām. Māja izceļas ar plašu teritoriju, kurā ir strūklaka, bruģēti celiņi, viesu māja un pirts. Šeit dzīvesvietu varētu rast kāda kupla ģimene, kura dod priekšroku dzīvei pilsētā, taču mīl arī kultūrvēsturisko mantojumu un peldes jūrā.

