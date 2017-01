Albuma apskats: The Flaming Lips «Oczy Mlody»

Interesants fakts! Oklahomas psihedēliskā roka kolektīvs «The Flaming Lips» ir dibināts vienā gadā ar «Bon Jovi» - 1983. gadā. «Bon Jovi» pēdējais kaut cik veiksmīgais radošais izvirdums datējams ar 2000. gadu, kad izdots supergrāvējs «It's My Life», turpretī «The Flaming Lips» izvirdums nav aprimis ne uz mirkli. Arī 2017. gadā.

The Flaming Lips «Oczy Mlody»

(Warner Bros.) 7/12

Šā gada sākumā grupa laidusi klajā savu piecpadsmito studijas albumu ar polisko nosaukumu «Oczy Mlody», un tas rezonē. Protams, ne Top40 pasaulē, bet melomānu vidē. Jāatgādina, ka grupa savu muzikālo virsotni sasniedza tikai ar devīto albumu «The Soft Bulletin» (1999), kurā iekļauts brīnišķīgais singls par diviem zinātniekiem «Race for the Prize», un ar katru nākamo ierakstu spējusi pārsteigt. Sadarbība ar popzvaigzni Mailiju Sairusu (Miley Cyrus) jau vien ir ko vērts notikums. Viņa, starp citu, dzirdama arī šā albuma noslēdzošajā dziesmā «We a Family».

Mailija Sairusa (Miley Cyrus) un "The Flaming Lips". Foto: REUTERS/Scanpix

Kā allaž, par kosmisko muzikālo koncepciju atbildīgs solists Veins Koins (Wayne Coyne), savukārt par skanējumu - multiinstrumentālists Stīvens Drozds (Steven Drozd). Albums tradicionāli tapis producenta Deiva Frīdmena (Dave Fridmann) vadībā «Tarbox» studijā.

Poliskais nosaukums, kas tulkojumā nozīmē «Jaunu cilvēku acis», aizgūts no amerikāņu rakstnieka Erskina Koldvela (Erskine Caldwell) darba. «Stīvens [Drozds] atrada šo grāmatiņu, un šis vārdu salikums viņam asociējās ar kādu narkotisko vielu, ko varētu kāds nākotnē izgudrot,» smejas Koins.

Oczy Mlody. Foto: Publicitātes

Muzikāli albums «uzkāries» kaut kur pa vidu starp melodiskajiem «The Soft Bulletin» un «Yoshimi…» (skat. recenziju), un eksperimentālajiem pēdējo gadu albumiem «The Terror» un «Embryonic». Tiesa, līdz «Do You Realize??» hita līmenim nesniedzas neviena kompozīcija.

Veiksmīga ir albuma pirmā puse, kas iesākas ar ambientu, elektronisku intro un pāraug vienā no plates labākajām dziesmām, kurā bezbēdīgi fonā čivina putniņi, - «How?». Skaņdarbā «There Should Be Unicorns» par vienradžiem kaut ko deklamē komiķis Redžijs Votss (Reggie Watts), taču tādas dziesmas kā «Galaxy I Sink» (vājš murgojums kosmisku stīgu pavadībā) un «One Night While Hunting for Faeries and Witches and Wizards to Kill» nosēdina albumu, tas zaudē asumu. Skaņdarbiem trūkst konkrētības, tie nespēj noturēt uzmanību. To varētu arī teikt par visu albumu kopumā...

The Flaming Lips "How??"

Labākās dziesmas - «How?» un «The Castle».

Izdošanas datums - 13.01.2017.

The Flaming Lips "Nidgy Nie (Never No)"