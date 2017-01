Wiley. «Graima krusttēvs» ir visu pateicis

Šķiet, vēl pavisam nesen TVNET slejās rakstīju par jauno britu urbānās mūzikas kustību «grime*», taču, ja atskatāmies, tad Dizija Raskala (Dizzee Rascal) un Vailija (Wiley) albumu recenzijas datējamas jau ar 2003., 2004. gadu. Graima kā fenomena saknes meklējamas vēl senākā pagātnē, un Vailijs, kurš šomēnes izdevis, kā viņš pats saka, savu pēdējo albumu, atgādina, ka ir viens no šā žanra aizsācējiem un ideologiem.

Saistītie raksti Rīgā graima reperis no Londonas «Killa P» 2016. g. 12. februāris

Wiley «Godfather»

(CTA Records) 10/12

Reklāma

Pavisam īsi atgādināšu, kas tas graims tāds. Kad 90. gadu vidū komercializējās «UK garage» un džangla («jungle») skatuve, virkne jauno reperu un bītmeikeru atsacījās pakļauties mūzikas industrijas diktātam un nogāja pagrīdē. Viņi saglabāja žanram sākotnēji raksturīgo sociālo vēstījumu, izvēlējās DIY (do it yourself) stratēģiju, klausījās pirātu radiostacijas (Rinse FM, Deja Vu FM, Freeze 92.7 u.c.), un muzikāli, palēninot britu «drum 'n' bass» bītus, pieliekot klāt Jamaikas ragga elementus, sāka deklamēt pa virsu vārdus tikai Austrumlondonai raksturīgā manierē. Dienvidlondonā paralēli veidojās dabstepa kustība, bet Austrumos - graims. Lūk, daži agrīnie tā paraugi.

Youngstar "Pulse X" (instrumentāls agrīnā graima skaņdarbs) 2002. gads

More Fire Crew "Oi" (2002)

Lielais šā stila komerciālais izrāviens (tolaik gan par graimu to vēl nedēvēja) notika jau minētajā 2003. gadā, kad savu debijas plati izdeva Dizijs Raskals, taču tieši Vailijs bija viņa mentors un gadu iepriekš ar singlu «Eskimo» jau bija nospraudis žanra robežstabus.

Būdams 18 gadus vecs jau 1997. gadā, kad «Oasis» izdeva savu eposu «Be Here Now», bet no ASV Eiropu pārlidoja R.Kelija «I Believe I Can Fly», viņš repoja uz mežonīgiem džangla bītiem, kas skanēja viņa 22 stāvu bloku mājas dzīvokļa radio atskaņotājā. Pirms tam daudz ko uzsūcis no sava tēva - regeja mūziķa ierakstu kolekcijas. Vēlāk kopā ar reperu grupējumu «Pay As You Go» Vailijs lika pamatu topošajai graima estētikai, un palīdzēja izsisties citiem - gan Dizijam, gan citiem saviem čomiem no rajona.

Dizijs un Vailijs. Foto: Publicitātes

Arī paša Vailija karjerā ir bijuši komerciāli panākumi. Uz tādu soli viņu pamudināja vēlme sniegt materiālo drošību savai pirmajai meitai. 2008. gadā topus iekaroja dziesma «Wearing My Rolex», veiksmīgi bijuši arī tādi singli kā «Can You Hear Me? (Ayayaya)» un «Heatwave», taču ar jauno plati, kas ir jau 11. Vailija diskogrāfijā, reperis nolēmis atgriezties pie saknēm. Un vispār nolēmis likt punktu.

Albums «Godfather» sākotnēji iecerēts pagājušā gada septembrī, taču dažādu iemeslu dēļ tā izdošana pārcelta. Kā liecina plates nosaukums «Krusttēvs», Vailijs beidzot ir akceptējis savu «graima krusttēva» lomu, kuru daudzus gadus bija attiecies pieņemt. «Es kādu dienu sapratu, kas tas ir nozīmīgs tituls, un to pieņēmu,» viņš atklāj intervijās. «Ar šo albumu lieku punktu savai karjerai, precīzāk vēlmei kaut ko pierādīt.» Skaidrs, ja viņš oficiāli ir atzīts par muzikāla žanra krusttēvu, var uzskatīt, ka viņa misija ir izpildīta, un viņa iesākto lai turpina jaunā paaudze.

Albumā piedalās virkne jaunu un ne tik jaunu reperu. Pirmā dziesma platē ir veltījums graima kolektīvam «Boy Better Know», kuru izveidojis Skepta, kas pagājušogad saņēma «Mercury» balvu un Jme. Ierakstā piedalās arī graima klasiķis Lethal Bizzle.



LASI TVNET: «Mercury» balvu pārsteidzoši iegūst reperis Skepta

Foto: Publicitātes

Vailijam savos 37 gados ir izdevies noturēt graima latiņu pietiekoši augstu, lai saglabātu žanru, kas uz brīdi tomēr tika komercializēts. Viņš ir graima Džonijs Rotens, Sids Višess un Malkolms Maklarens vienā personā. Un, tieši pateicoties viņam, graims šobrīd ir britu lielpilsētu mūzika numur 1.

Wiley "Speakerbox"

Izdošanas datums - 13.01.2017.

* (burtiski - «netīrumi», anglu val.)

Vailijs: Dizijs Raskals bija kā Lil Veins

Saistītie raksti