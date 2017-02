«Bling kultūras bītli» - jaunā uzlējuma hiphops «Migos»

Migos «C U L T U R E»

(300 Entertainment) 10/12

Ja 2013. gadā šie jaunekļi ar dziesmu «Versace» knapi ielauzās «Billboard» singlu pirmajā simtniekā, tad šobrīd, pateicoties virālajam grāvējam «Bad & Boujee»* (167 miljoni skatījumu!) par viņiem runā visa hiphopa komūna, un ne tikai. Lai arī «Versace» komerciālie panākumi nebija lieli, šī dziesma aizsāka tā dēvēto «Migos flovu», deklamēšanas manieri «sāc-un-apstājies», kuru pārņēma gan Dreiks (Drake), gan Mīks Mils (Meek Mill), gan Young Jeezy u.c. populāri reperi.

«Migos» var droši dēvēt par jaunās paaudzes māksliniekiem, kuri pamainījuši hiphopa vaibstus. Protams, par absolūti jaunu pieeju to nodēvēt nevar. 90. gadu pirmajā pusē varbūt nedaudz līdzīgi deklamēja nelaiķis Lord Infamous un Skinny Pimp, bet vēlāk Memfisas grupa «Three 6 Mafia», taču kā atzīst daudzi bītmeikeri, tieši

«Migos» triju cilvēku deklamēšanas maniere šobrīd aizsākusi jaunu tendenci hiphopā.

Ieklausieties niansēs - «brrr», «skrrrt» u.tml.

Migos un Lil Uzi Vert "Bad and Boujee"

Tomēr monētai ir arī otra puse, proti, «Migos» tik ļoti fokusējas uz formu, vizuālo tēlu (tas raksturīgs «bling paaudzei»), ka dziesmu saturiskā puse bieži tiek nolikta otrajā plānā. Pagājušogad hiphopa ienāca termins mumble rap (murmināšanas reps), kas ilustrē jaunās paaudzes švako varēšanu brīvrunas cīniņos un vājos tekstus dziesmās. Tapusi pat parodija, kurā teksta nav vispār (skat. šo video)!

Parodija

Tomēr ar jauno plati «Migos» izpelnījušies ne tikai «Youtube» paaudzes fanu uzmanību, bet arī nopietnu kritiķu atzinību.

«Pitchfork» albumu ar ambiciozo nosaukumu ierindojis «best new music» kategorijā.

Tātad piestrādāts arī pie satura, turklāt «Migos» ļoti veiksmīgi rotaļājas ar valodu.

Īsumā par grupu. Vispirms arī tas, ka tā ir grupa, nevis solo mākslinieks, ir savdabīgs manifests, kas dod atsauces uz hiphopa pirmsākumiem, kad tieši reperu un bītmeikeru kolektīvi bija tie, kas spēja iekarot klausītāju sirdis (Run DMC, Beastie Boys utt.).

Tātad, «Migos» 2009. gadā izveidoja trīs jaunekļi, kurus saista radnieciskas saites un kuri sev dēvē šādi: Kveivo (Quavo), Ofsets (Offset) un Teikofs (Takeoff). Puišu pilnos vārdus var atrast tīmeklī, ja ir interese.

Migos «C U L T U R E». Foto: publicitētes

Viss sākās ar jau minēto «Versace», kurai bītu radījis pieredzējušais Zaytoven. Tad dziesmu savām vajadzībām izmantoja superslavenais Dreiks, par mazām slavenībām padarot arī «Migos». Sekoja veiksmīgais 2014. gada singls «Fight Night», 2015. gada albums «Yung Rich Nation» un 2016. gadā, pēc nelielas pauzes, «Bad & Boujee». Šobrīd no albuma kā aktuālais singls izdots arīdzan spēcīgs skaņdarbs «T-Shirt», kas, protams, ir atsauce uz narkotiku tirdzniecību (zināms, ka kokaīna tirgotāji nēsājuši baltus kreklus, lai prece «nekristu acīs»).

Vispār «Migos» tekstos ir ļoti daudz slenga, citu hiphopa dziesmu citātu, atsauces. Piemēram, «Young nigga poppin' with a pocket full of cottage» runā nevis par «biezpienu», bet par naudu.

Migos "T-Shirt"

Kanādiešu producenta Murda Beatz «Get Right Witcha» ir vēl viens potenciālais grāvējs.

Vēl jāpiemin, ka albumā dzirdami vairāki viesmākslinieki - DJ Khaled, 2 Chainz, Travis Scott un Lil Uzi Vert.

Varbūt kādā brīdī visi šie teju katrā dziesmā iestrādātie trīsbalsību elementi («brrr», «skrrrt skrrrt») var sāk krist uz nerviem, taču nevar noliegt, ka kas tāds līdz šim dzirdēts nebija.

«Migos». Foto: no sociālajiem tīkliem

Ja jums vēl ir šaubas kādu efektu uz cilvēkiem atstāj «Bad and Boujee», noskatieties šo koncertvideo!

@JohnTheDapperD

my first time DJing for Migos. this what happened when I played Bad & Boujee in Lagos, Nigeria. pic.twitter.com/AJPP99m8aJ— Dapper Daddy (@JohnTheDapperDJ) December 21, 2016