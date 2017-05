Heilija Viljamsa turpina droši stūrēt «Paramore» kuģi

Tas nav nekāds lielais brīnums, ka gadu tūkstoša sākuma tā dēvētās emo roka, ņūmetāla apvienības (Linking Park, Fall Out Boy u.c.) šodien spēlē popmūziku. Šo vizuāli un muzikāli ārišķīgo apvienību kodols dziļākajā būtībā vienmēr ir bijusi popmūzika. Un pavisam loģiski, ka pa popmūzikas taku devusies apvienība «Paramore», kas jau no paša sākuma ir turējusies uz rudmatainās Heilijas Viljamsas (Hayley Williams) - slavai kā radītas popzvaigznes pleciem.

Paramore «After Laughter»

(Fueled by Ramen) 10/12

Grūti to izskaidrot, bet man vienmēr ir simpatizējusi šī grupa. Varbūt mans iekšējais pusaudzis vienkārši ir ieķēries Heilijā... Nav izslēgts. Kādreiz tiešām, būdams agrīnos tīņu gados, biju iemīlējies Meraijā Kerijā, savukārt brālis «par sievu» bija apņēmis Polu Abdulu. Kas līdzīgs vērojams daudzu pusaudžu meiteņu dzīvē - kādreiz draudzenes sev «vīrus» sadalīja grupā «Take That», vēlāk «Backstreet Boys» un tagad «One Direction».

Tajā pašā laikā Heilija nav tipiska popzvaigzne. Viņa bez vajadzības neeksponējas, nepozē puskaila žurnālos u.tml. Viņas dzīvē galvenais uzsvars uz mūziku un grupu, kas kopš dibināšanas 2004. gadā pārdzīvojusi vairākas nopietnas krīzes (citos albuma apskatos tām esmu pieskāries detalizētāk).

Cita viņas vietā jau sen būtu atmetusi ar roku un sākusi solo karjeru.

Kas jāzina par jauno albumu? Atgādināšu, ka 2010. gadā grupu pameta brāļi Faro un 2015. gadā, sastrīdoties par dziesmu autoratlīdzībām, basists Džeremijs Deviss (Jeremy Davis). Līdera lomu uzņēmās ģitārists un mūzikas autors Teilors Jorks (Taylor York), kurš grupai kā ritma ģitārists pievienojās 2007. gadā, bet uz jauno dziesmu sesijām studijā grupā atgriezās viens no brāļiem Faro (ar otru Heilijai bija romantiskas attiecības, kas, protams, pajuka) - bundzinieks Zeks. Viņam acīmredzami veltīta dziesma «Grudges».

Why we had to waste so much time?

Well, we just pick up, pick up and start again.

Visas šīs attiecību peripetijas atradušas ceļu arī jauno dziesmu tekstos. Ir gan vilšanās, gan depresija, gan baiļu pārvarēšana u.tml. personiskas tēmas, kas muzikāli iesaiņotas krāsainos popmūzikas papīrīšos.

Jau iepriekšējā platē tika iekļautas grupai netipiskas dziesmas («Ain't It Fun», «Still Into You»), kurās «Paramore» eksperimentēja ar 80. gadu popmūzikas estētiku. Un tieši šie skaņdarbi kalpojuši kā tilts uz jauno muzikālo materiālu. «Es visu laiku klausījos «Tame Impala»,» atzīst Teilors Jorks, piebilstot, ka daudz smēlies iedvesmu arī 80. gadu mūzikā.

Pirmajā plates singlā «Hard Times» ir izteikti «Duran Duran» ģitāras citāti, citās dziesmās ieskanas kaut kas no «Scritti Politti», «Bangles», kaut kas no fanka... kopumā ļoti interesants skanējums. Vienā no labākajiem albuma skaņdarbiem «Rose-Colored Boy» ap 2,19 minūti uz aptuveni 20 sekundēm iestājas perfekts grūvs, kurš izklausās tā, it kā «Haim» satiktu «Phoenix». Šādu perfektu brīžu albumā ir visnotaļ daudz.

Albums ierakstīts dzimtajā Nešvilā «RCA Studio B» studijā, un to līdzproducējis Beka Hansena uzticamais pavadošais mūziķis Justin Meldal-Johnsen (strādājis arī ar «Tegan and Sara», «Neon Trees» un «M83»). Viņš producēja arī iepriekšējo plati. Vienā no dziesmām savu vēstījumu deklamē Filadelfijas apvienības «mewithoutYou» dalībnieks Ārons Veiss (Aaron Weiss).

Lai arī muzikālās dekorācijas ir citas, dziesmu struktūra palikusi nemainīga. Katrā dziesmā ir izteikts, plaši skanošs piedziedājums, kas izceļ Heilijas spēcīgo vokālu.

Vairāk šādas popmūzikas!

Izdošanas datums - 12.05.2017.