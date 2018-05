«Snow patrol». 40 gadu krīze, alkohols un gaisma tuneļa galā

Snow Patrol «Wildness»

(Polydor Records) 9/12

Pirms ķeros klāt stāstam un albumam, atgādināšu, ka par «Snow Patrol» TVNET slejās rakstīts gana daudz, vienojošais vadmotīvs - grupa ir «Coldplay» mazais brālis, muzikāli diezgan līdzīga apvienība, kas guvusi pieklājīgus komerciālus panākumus (10 miljoni pārdotu ierakstu visā pasaulē). Lielā slava pie «Snow Patrol» atnāca vēlāk nekā «Coldplay» - tādi hiti kā «Run», «Just Say Yes» un «Open Your Eyes» guva panākumus ne tikai Eiropā, bet arī Ziemeļamerikā. Teju katrā otrajā seriāla «Grejas anatomija» sērijā skanēja kāda no Laitbodija dziesmām...

No skata pieklājīgajam, savāktajam kungam Laitbodijam ar dažādām apreibinošām vielām bija sarežģījumi jau 2000. gadu vidū, taču pēc «Fallen Empires» albuma turnejas, 2012. gadā viņš iestiga pavisam staignā atkarību purvā. Tas bija laiks, kad viņš pārcēlās uz dzīvi ASV, Santamonikā. Kokaīns, alkohols... viņš dzēra katru dienu, vienu brīdi ieslīga pat tādā depresijā, ka sāka domāt par pašnāvību, līdz kādu dienu 2016. gadā viņu piemeklēja nopietna veselības krīze (detaļās neiegrimšu). Rezultātā pēc mēneša adatu terapijas kursa viņš izķepurojies un nostājies uz kājām.

«Snow patrol» FOTO: Publicitātes

Likumsakarīgi, ka,

būdams skaidrā, viņš bija spiests nostāties pretī saviem snaudošajiem dēmoniem, un tas viss atradis izeju jaunajās dziesmās.

«Wildnes» ir personiskākais, dziļākais, nopietnākais grupas ieraksts. «A Youth Written in Fire» vēsta par narkotiku atkarību («Remember the first time we got high»), «What If This Is All the Love You Ever Get», kuras beigās Laitbodijam aizlūst balss - par vientulību, bet «Soon» par viņa tēva demenci.

Līdzīgi kā «Fallen Empires», albums tapis «U2» un «Weezer» producenta Džekanaifa Lī (Garret «Jacknife» Lee) uzraudzībā. Muzikāli tas nav īsti viengabalains darbs, tajā iestrādātas arī elektroniskas dekorācijas, taču kopumā tas turas kopā.

Labākais grupas albums.

Izdošanas datums - 25.05.2018.