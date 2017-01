90 gadu vecumā otrdien Lasvegasā miris džeza pianists un vokālists Badijs Greko (Buddy Greco), kurš savas karjeras laikā ierakstījis vairāk nekā 60 albumus un mūzikas topus 1962. gadā iekaroja ar dziesmu «The Lady Is a Tramp», ziņo «billboard.com».

Badijs Greko uzstājies ar slaveno Beniju Gudmenu (Benny Goodman), filmējies neskaitāmos TV raidījumos un bija pieprasīts mākslinieks Lasvegasā.

Greko dzimis 1926. gadā Filadelfijā ģimenē, kur tēvs bija operas kritiķis. Jau četru gadu vecumā sācis dziedāt, bet klavieres apguvis no sešiem gadiem,

1946. gadā viņš noslēdza līgumu ar izdevniecību «The Musicraft» un izdeva pirmo singlu «Ooh! Look-a There, Ain’t She Pretty».

Pie viņa pazīstamākajām dziesmām jāmin «Around the World», «Girl Talk», «MacArthur Park» un «The More I See You».

2016. gada novembrī viņš uzņemts Lasvegasas izklaides industrijas Slavas zālē.

Buddy Greco un Sammy Davis Jr "The Lady Is A Tramp" 1965