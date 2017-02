Miris amerikāņu džeza dziedātājs Als Džaro

76 gadu vecumā miris amerikāņu džeza dziedātājs, septiņu «Grammy» balvu ieguvējs Als Džaro.

Mūziķa menedžeris Džo Gordons pavēstīja, ka Džaro miris svētdien slimnīcā Losandželosā, kur viņš tika ievietots tikai dažas dienas pēc tam, kad paziņoja, ka vispārēja noguruma dēļ vairs nedosies koncertturnejās.

Par mūziķa nāves cēloni informācija netiek sniegta, taču pēdējos gados Džaro cieta no sirds un elpošanas problēmām.

Reklāma

Džaro lielākais hits «We're in This Love Together» nāca klajā 1981.gadā.

Dziedātāja balss dzirdama arī 80.gadu televīzijas seriāla Moonlighting" tituldziesmā, kā arī viņš 1985.gadā kopā ar daudzām slavenībām piedalījās labdarības dziesmas "We Are The World" ierakstā.