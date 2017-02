«Jūrmala Jazz» piedāvā «Sebastian Studnitzky trio»

25. martā plkst. 19 ciklā Jūrmala Jazz pirmo reizi Latvijā ar vienīgo koncertu Dzintaru koncertzālē uzstāsies Sebastians Studņickis ar trio – starptautiski atzīts vācu augstākās klases džeza mūziķis, kurš lieliski pārvalda gan trompeti, gan klavieres. Tikai daži viņa paaudzes instrumentālisti ir uzstājušies tik daudzos klubos un festivālos visā pasaulē kā Sebastians Studņickis. Koncerta skanējumu papildinās izcili stīgu instrumentālisti, kas apvienojušies drosmīgākajā stīgu kvartetā Latvijā – «Sinfonietta Rīga».

Sebastiana Studņicka (Sebastian Studnitzky) muzikālos ceļojumus allaž raksturo trīs nozīmīgākās jomas – džezs, klasiskā mūzika un elektroniskā mūzika. Viņa sniegums ir detalizēts, minimāls un caurskatāms, tomēr tam piemīts emocionāls dziļums, kas reizē ir arī vienreizēji personisks. Šis atšķirīgais skanējums patīkami atšķir Sebastianu Studņicki no tipiskajiem klasiskās mūzikas/džeza jauktā stila pārstāvjiem. Pārāk skarbs popmūzikai, pārāk emocionāls klasiskam džezam, pārāk krāšņs elektroniskajai mūzikai, turklāt viņa ritmiskumam ir maz kopīga ar avangardu ─ viņš ir radījis kaut ko, kas ir atsvaidzinoši jauns.

Vadošie vācu laikraksti par Sebastian Studņicki raksta: «Sebastians Studņickis ir augstas klases estēts... Klausoties viņa izpildījumā, jūs vēlēsieties, lai šī mierīgā un vienkāršā kamermūzika turpinātos vēl un vēl.»

(«Frankfurter Allgemeine Zeitung»)

«Viņa kompozīcijas ir plūstošas. Tām ir nepieciešams īpaši dzirdīgs klausītājs. Savā mierā tās spēj pilnībā piepildīt telpu jau ar pašām pirmajām notīm. Tās iezogas dziļi klausītāja dvēselē un rada rezonansi – smalku un maigu.»

(«Schwäbische Zeitung»)

Sebastians Studņickis ir uzstājies kopā ar tādiem ievērojamiem mūzikas pasaules pārstāvjiem kā Nilsa Landgrēna (Nils Landgren) «Funk Unit», «Jazzanova», «Mezzoforte» un Volfgangs Hafners (Wolfgang Haffner). Nesen viņš piedalījās kopīgos ierakstos ar Nilsa Landgrēna «Funk Unit», «Jazzanova», Volfgangu Hafneru, «Nightmares On Wax», Moricu fon Osvaldu (Moritz von Oswald), «Mezzoforte» un Dominiku Milleru (Dominic Miller). 2012. gadā viņš izveidoja «Contemplate» – savu ierakstu kompāniju un mūziķu tīklu. 2014. gadā viņš lika pamatus festivālam «XJAZZ» Berlīnē un kļuva par tā muzikālo vadītāju. Drīz vien festivāls kļuva par lielāko Berlīnes džeza festivālu un vācu džeza pasauli apgrieza kājām gaisā. Kopš 2014. gada septembra Sebastians Studņickis ir Drēzdenes Mūzikas universitātes profesors. Vācijas Mūzikas asociācija «Bundesverband Musikindustrie», godinot Sebastiana Studņicka darbu, pasniedza viņam balvu «ECHO Jazz 2015».

Kopā ar Sebastianu Studņicki (trompete, klavieres) muzicēs viņa trio kolēģi - Pauls Klēbers (bass) un Tims Sarhans (bungas). Viņiem koncertā pievienosies «Sinfonietta Rīga» stīgu kvartets - Kristiāna Šīrante (I vijole), Agnese Kanniņa-Liepiņa (II vijole), Artūrs Gailis (alts), Kārlis Klotiņš (čells) un skaņu inženieris Jonass Hincs. Viņu izpildījumā baudīsim grupas līdera un komponista Sebastiana Studņicka oriģinālkompozīcijas.

Izcilie stīgu instrumentālisti, kas apvienojušies «Sinfonietta Rīga» stīgu kvartetā, ir gatavi eksperimentēt un nebaidās no visa jaunā, gatavi ieklausīties un atklāt to sev un saviem klausītājiem. No mūžam dzīvas klasikas līdz svaigiem jauno meistaru darbiem un pavisam neakadēmiskam repertuāram, no islandiešu rūnu tekstu ieskandināšanas līdz elektrisko insektu spietam Vjetnamas naktī. Viņiem patīk ļauties jaunā meklējumiem arī kopā ar skatuves domubiedriem. Kvartets ticis nominēts Lielajai mūzikas balvai kategorijā Gada debija 2007. Kolektīvs uzstājies daudzviet Latvijā, pirmatskaņojis A. Dzenīša, M. Einfeldes, R. Kalsona, S. Mences, R. Tigula, R. Zaļupes u.c. latviešu komponistu jaundarbus, kā arī sniedzis koncertus Austrijā, Igaunijā, Polijā un Portugālē.

