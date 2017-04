Arī šogad Latvijā norisināsies Diksilendu mūzikas festivāls

«The Dixie Hot Licks». Foto: Publicitātes

«Starptautiskais Diksilendu mūzikas festivāls 2017» šogad norisināsies no 29. jūnija līdz 1. jūlijam, triju dienu garumā piedāvājot koncertus Rīgā, Limbažos un, protams, festivāla galvenajā norises vietā - Umurgā. Kā informē projekta PR vadītāja Una Griškeviča, koncertos uzstāsies ne tikai profesionāļi no Latvijas, bet arī viesi - mūziķu apvienības no Zviedrijas un Čehijas. Festivāls notiks jau sesto reizi.