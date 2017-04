Dzintaros franču džeza dziedātāja no Ņujorkas Sirila Emē

29. aprīlī plkst. 19 pasaules turnejas ietvaros ar vienīgo koncertu Dzintaru koncertzālē uzstāsies franču džeza dziedātāja no Ņujorkas Sirila Emē (Cyrille Aimée) ar grupu. «Satriecoši radoša... ar izcilu skanējumu, svaigām idejām un nevainojamu ritmu, viņa godā tradīciju, neieslīgstot pagātnes valgos,» tā par dziedātāju raksta «The Wall Street Journal».

Emē ir franču-dominikāņu izcelsmes dziedātāja, kuras neaizmirstamā uzstāšanās festivālā «Rīgas ritmi» daudziem Latvijas džeza cienītājiem joprojām ir spilgtā atmiņā. Šoreiz šis talants Latvijas klausītājiem piedāvās dziesmas no jaunā, kritiķu apjūsmotā albuma «Let’s Get Lost».

Savu bērnību Sirila Emē aizvadīja Francijā, Samuā pie Sēnas (Samois-sur-Seine), kur, ziņkāres dzīta, mēdza izlavīties pa guļamistabas logu, lai aizietu uz tuvējo čigānu apmetni, kas bija pārpildīta ar ikgadējā Džango Reinharta (Django Reinhardt) festivāla apmeklētājiem. Drīz vien viņa iemīlēja čigānu mūziku un dzīvesstilu, tāpēc turpmākajos gados kopā ar saviem draugiem melomāniem ceļoja pa Eiropu, dziedādama uz ielām. Klejojumu gaitās viņa nonāca Montrē (Montreux) Džeza festivālā, kur 2007. gadā dziedātāju konkursā ieguva pirmo vietu un finansējumu pašas izdotajam albumam.

Izdzirdējusi, ka Francijas televīzija ir izsludinājusi ASV jauno izpildītāju šova «Amerikāņu elks» franču versijas dalībnieku atlasi, Emē pieteicās un iekļuva finālā. Tomēr, uzzinot, ka viņa nevarēs dziedāt brīvi izvēlētas dziesmas, čigānietes asinis sāka kūsāt, un jaunā dziedātāja klaji novērsās no konkursa.

Drīz pēc šā notikuma Sirila pārcēlās uz ASV, kur 2010. gadā iekļuva leģendārā Teloniusa Monka (Thelonious Monk) Starptautiskā džeza vokālistu konkursa finālā, un 2012. gadā Emē jau plūca laurus Sāras Vonas (Sarah Vaughan) Starptautiskajā džeza vokālistu konkursā.

Emē talants nepalika nepamanīts arī Stīvena Zondhaima (Stephen Sondheim) ausīm, kurš viņu izvēlējās dalībai Encores Special Presentation mūziklu programmā, lai 2013. gada novembrī uzstātos kopā ar Bernadeti Pītersu (Bernadette Peters) Ņujorkas izpildītājmākslas Mekā City Center.

2014. gada augustā laikraksts The New York Times Emē pirmo, ierakstu studijā tapušo albumu «It’s a Good Day» novērtēja kā «drosmīgu uznācienu, kas ir pasniegts ar smaidu». Ar savu otro albumu «Let’s Get Lost», kas ir ierakstīts studijā Mack Avenue Records, spilgtā dziedātāja jau kļuva par atzītu džeza dziedātāju. Tas izceļ spilgtās dziedātājas daudzšķautņaino personību. Pēc iespaidīgiem priekšnesumiem divu gadu laikā visā pasaulē, iepazīstinot klausītājus ar albuma «It’s A Good Day» repertuāru, Emē atminas savu muzikālo un personīgo izaugsmi, stāstot par jaunu, tikko dzimušu mīlu, kas nu ir sasniegusi pilnbriedu.

Koncerts notiek ciklā «Jūrmala Jazz», kura ietvaros Dzintaru koncertzāle piedāvā klausītājiem baudīt izcilu džeza mūziķu priekšnesumus no visas pasaules.