Doma dārzā blūza dziedātāja Rūtija Fostere

30. jūnijā Doma dārzā plkst. 21 festivāla «Rīgas Ritmi 2017» ietvaros uzstāsies amerikāņu blūza, gospeļa un soula māksliniece Rūtija Fostere (Ruthie Foster). Koncertā uzstāsies arī itāļu akordeonists Simone Zančini (Simone Zanchini) un Latvijas Radio bigbends.

Rūtija Fostere bijusi nominēta trīs «Grammy» balvām, izdevusi septiņus mūzikas albumus, Fostere ir trīskārtēja «Austin Music Awards» balvas ieguvēja kategorijā «Labākais sieviešu vokāls», četrkārtēja «Blues Music Awards» balvas ieguvēja, kā arī «Living Blues Awards» nominante kategorijā «Labākā māksliniece 2011».

Māksliniece klausītājus vienmēr saviļņo ar spēcīgiem koncertiem, mūzikas pazinēji viņas dziedāšanas manieri pielīdzina tādām vokālistēm kā Bonija Raita (Bonnie Raitt) un Areta Franklina (Aretha Franklin).

Festivālā «Rīgas ritmi» māksliniece pirmatskaņos koncertprogrammu ar Latvijas Radio bigbendu. Koncertā būs dzirdami skaņdarbi no Fosteres albumiem, kā «The Phenomenal Ruthie Foster», «Runaway Soul», «The Truth According to Ruthie Foster», īpašās «Grammy» un «Emmy» balvām nominētā Džona Bīzlija (John Beasley) aranžijās. Kā arī skaņdarbi no pēdējā, 2016. gadā izdotā albuma «Joy Comes Back».

