Rīgā dāņu džeza vokāliste Sinne Īga

Festivālā «Rīgas Ritmi 2017» 30. jūnijā plkst. 18:30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē uzstāsies skandināvu džeza vokāliste Sinne Īga (Sinne Eeg).

2014. gadā viņas izdotais albums «Face The Music» ieguva Dānijas mūzikas balvu – analogs «Grammy» balvai – par labāko džeza vokālo ierakstu. Tāpat 2014. gadā saņēmusi arī Bena Vebstera balvu, vienīgā vokāliste visā balvas pasniegšanas vēsturē. Vebstera fonds apraksta mākslinieci kā patiesu džeza dziedātāju, kuras mūzikā iespējams izjust gan maigumu, gan briedumu, kā arī iespējams saklausīt mākslinieces improvizācijas prasmes. Sinne Eeg arī saņēmusi prestižo Francijas «Prix du Jazz» balvu.

Dzimusi 1977. gadā Dānijā, valsts vidienē – Lemvigas pilsētā, kas atrodas tikai 10 kilometru attālumā no Ziemeļjūras. 1997. gadā viņa tika uzņemta Dānijas mūzikas akadēmijā Esbjergā, kuru absolvēja 2003. gadā. Studiju laikā viņai bija iespēja praktizēties Ņujorkā pie dziedātājas Janet Lawson. Daudzas no ierakstītajām dziesmām viņa komponējusi pati. Lai arī vairumu kompozīciju māksliniece izpilda angļu valodā, viņas repertuārā ir arī vairākas dziesmas dāņu valodā. Dziedātāja savā muzicēšanas stilā iedvesmojusies no Nancy Wilson, Betty Carter un Sarah Vaughan un, pievienojot kaut ko no skandināvu melanholijas, veido neatkārtojamu, mūsdienīgu muzikālo pārdzīvojumu, kas tomēr sakņojas īstenajās džeza tradīcijās.

Sinne Eeg "Beauty of Sadness"

Dāņu džeza primadonna ar koncertiem iepriekš viesojusies Eiropā, Japānā, Ķīnā un ASV. 2012. gadā, kad Dānija tika pasludināta par Eiropas Savienības prezidējošo valsti, svētku svinībās Briselē Sinne Eeg uzstājās kopā ar Dānijas radio bigbendu. Savā dzimtajā valstī dziedātāja regulāri uzstājas džeza mūzikas koncertu norises vietā La Fontaine, Kopenhāgenā.

«Sinne Eeg pierāda, ka sakņojas tradīcijā, bet dod tai tikai sev raksturīgo virzienu… ar tehniskās meistarības un izjūtu gammas pārbagātību šā vārda labākajā nozīmē» – žurnāls «Down Beat».