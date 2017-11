Amantova džeza kvartets koncertē visā Latvijā, piedāvā pirmo video

Oktobrī nāca klajā pazīstamā un profesionāļu augsti novērtētā trombonista Laura Amantova džeza kvarteta pirmais albums «Šūpuļdziesma trombonam». To var uzskatīt par retu parādību, jo līdz šim ir ierasts, ka vadošo instrumentu lomu uzņemas saksofons vai trompete, bet daudz retāk trombons. Tagad tapis arī albuma skaņdarba «September In The Rain» video, kuru filmējis un montējis Ritvars Bluka. Video filmēts Denisa Paškeviča džeza mūzikas klubā Vecrīgā.