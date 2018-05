Rīgā uzstāsies zviedru džeza dziedātāja Īrisa Bergkranca

Rīgā zviedru dziedātāja uzstāsies kopā ar savu kvintetu, kurā muzicē arī viņas mamma, pianiste Anna-Līna Laurina, viņas tēvs, trompetists Anderss Bergkrancs, sitaminstrumentālists Johans Kolsuts, kā arī Īrisas līgavainis, dāņu kontrabasists Anders Fjedsteds.

Bergkranca vokālistes karjeru sāka vienā no mātes koriem, kad viņai bija četri gadi. Kopš tā laika dziedātāja piedalījusies vairākos desmitos ierakstu. Viņas debijas albums ieguva 2016. gada labākā Vokālā albuma titulu vispasaules apbalvojumā «The 38th Annual Jazz Station Awards/The Best Jazz of 2016».

Pasākumu organizē biedrība «Riga Room», kas dibināta ar mērķi veicināt džeza mūzikas attīstību Latvijā un kuras mākslinieciskais vadītājs ir viens no vadošajiem latviešu džeza mūziķiem - saksofonists, flautists, komponists, producents un pedagogs Deniss Paškevičs.