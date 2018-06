Rīgā kopā ar Latvijas Radio bigbendu uzstāsies Ričards Bona

Kopā ar Ričardu Bonu muzicēs Latvijas Radio bigbends. Jāpiebilst, tā būs pirmreizēja satikšanās. Saspēlējoties ar Ričardu Bonu un īpašo koncerta viesi - brazīliešu perkusionistu Fransuā Aršanžo, bigbends paļausies uz slavenā Vinsa Mendozas aranžējumu meistarību. Koncerta atslēgas vārds ir «Āfrikas stāsti» (African Tales), un grūti iedomāties labāku un smalkjūtīgāku afrikāņu muzikālo stāstu vēstītāju par Ričardu Bonu.

Pasaules mūzikas slavenību saraksts, ar kuriem Bona sadarbojies savas ilgstošās karjeras laikā, ir iespaidīgs un garš. No Stīvija Vondera līdz Džo Zavinulam, no Bobija Makferina līdz Lorinai Hilai, no Džordža Bensona līdz Čakai Hanai (Chaka Khan). Pateicoties gan savai harmoniskajai virtuozitātei (basģitāra, ģitāra, perkusijas, balafons u.c.), gan mierīgi maigajam vokālam, gan profesionāli sacerētajām kompozīcijām, kuras hipnotizē ar negaidītām balsu un instrumentu nokrāsām, Bona iemantojis citu kolēģu un kritiķu atzinību.

