«Baltic Jazz Trio» muzicē Otavā

No Lietuvas trio mūziķi izvēlējušies Mikaloju Konstantinu Čurļoni (1875-1911), kurš bija nolēmis kļūt par profesionālu komponistu, taču mūslaikos viņu pazīst un atceras galvenokārt kā vienu no īpatnākajiem un spēcīgākajiem simbolisma pārstāvjiem vizuālajā mākslā. Ģeniālais gleznotājs Čurļonis mūzikā atstājis mazāk zināmas pēdas, tāpēc prieks, ka no viņa daudzajām klavierprelūdijām nu vismaz divas ieguvušas otru mūžu džeza drānās.