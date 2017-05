«Sunset Festival» papildina Džesija Veira un «The Naked and Famous»

«Sunset Festival» programma Siguldas Pilsdrupu estrādē tiek papildināta ar vēl divām koncertu dienām: 31. jūlijā galvenā māksliniece būs jutekliski elegantā Džesija Veira (Jessie Ware), savukārt 9. augustā - indīpopa un elektroroka grupa «The Naked and Famous».

Kā jau informēts agrāk, 15. augustā festivāla ietvaros uzstāsies elektroniskā indīroka trio «The xx».

Uzmanību! Tikai 3 dienas - no 29. līdz 31. maijam - biļetes uz 31. jūlija un 9.augusta koncertiem par speciālu cenu - €25. Tās iegādājamas visā «Biļešu serviss» tīklā un www.bilesuserviss.lv.

Jessie Ware "Wildest Moments"

Džesijas Veiras (Jessie Ware) eleganti dvēselisko vokālu plašāka publika iepazina 2012. gadā līdz ar debijas albumu «Devotion», kas sasniedza britu topa 5. vietu, un jo īpaši ar singlu «Wildest Moments» no šī diska. «BBC Music» par to rakstīja: «Devotion ir tik izsmalcināts, dvēselisks popmūzikas ieraksts, kādi diemžēl nāk klajā pārāk reti. [Dziesmu] kolekcija, kas neslēpj sirdi zem apvalka.» Pitchfork Media iekļāva albumu desmitgades labāko simtniekā un nominācija prestižajai Mercury balvai bija tikai likumsakarīga.

Arī otrs albums «Tough Love» (2014) iekļuva britu topa pirmajā desmitniekā. «The Gurdian» kritiķe sniedza pozitīvu atzinumu, nosaucot par «juteklisku un intriģējošu» un aprakstot to kā «līdz augstākai raudzei attīrītu eleganci».

«Wildest Moments», «Say You Love Me» (sarakstīta kopā ar Edu Šīranu), «Running», «Pieces», «If You're Never Gonna Move», «Tough Love», «You & I (Forever)», «Champagne Kisses» u.c. ir Džesijas Veiras pazīstamākie hiti.

«The Naked and Famous» (TNAF) pamatoti tiek uzskatīta par Jaunzēlandes muzikālo sensāciju. Jau ar debijas albumu «Passive Me, Agressive You» (2011) grupa guva ievērojamus panākumus un drīz vien lika par sevi runāt ārpus Jaunzēlandes un Austrālijas muzikālajām robežām.

Mutuļojoši aizraujoša popmūzika, ar indī, kaprīza 80.gadu postpanka un elektroroka iezīmēm kļuvusi par šī kvinteta vizītkarti. Grupas kodolu veido Alisa un Toms, kuru vokālu, taustiņinstrumentu un ģitāru, un radošā mijiedarbība ir galvenais dzinējspēks.

«The Naked and Famous». Foto: Publicitātes

Autoratīvais mūzikas žurnāls «NME» grupas daiļradi apraksta šādi: «Klasisks jaukā un skaistā apvienojums. TNAF dziesmās pasīvais melodisms saduras ar agresīvām inovācijām, radot žilbinošus, dvēseli saviļņojošus skaņas efektus.»

Kopumā grupai iznākuši trīs albumi, no kuriem pazīstamākie hiti: «Young Blood», «Punching In A Dream», «Girls Like You», «Hearts Like Ours», «A Stillness», «I Kill Giants», «Higher» u.c.

The Naked And Famous "Young Blood"

