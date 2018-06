Klāt «Zobens un lemess». Noskaties interviju ar «Skyforger»

Jau ceturto reizi Latvijā notiks mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls «Zobens un lemess», kas vienlaikus ir arī viens no lielākajiem smagās mūzikas pasākumiem Baltijā. Vēstures, folkloras un metālmūzikas cienītāji no 15. līdz 17. jūnijam pulcēsies Bauskas pilskalna estrādē, un viens no festivāla centrālajiem notikumiem būs latviešu lielākās metālmūzikas apvienības, Latvijas folkmetāla žanra celmlaužu «Skyforger» lielkoncerts, atzīmējot 20 gadus kopš leģendārā albuma «Kauja pie Saules» iznākšanas.