«Fono Cēsis» nosauc pirmās dienas mūziķus

Atgādinām, ka 2014. gada vasarā SIA «Fono» direktors Lauris Sildniks norādīja, ka «Fono Cēsis» ir paredzēts kā jauna tradīcija, aizstājot agrāk astoņus gadus notikušo mūzikas un sporta festivālu «Fonofest». Festivāls norisināsies piekto gadu, turpinot kādreizējā mūzikas un sporta festivāla «Fonofest» tradīciju. Starp iepriekšējo gadu zināmākajiem māksliniekiem ierindojas tādas apvienības kā «Ewert and the Two Dragons», «Skyforger», britu folkroka mūziķis Frenks Tērners un daudzi citi.