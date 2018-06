«Positivus» izziņo kino programmu

Jau vēstīts, ka uz galvenās skatuves šogad uzstāsies Nick Cave & The Bad Seeds, The Prodigy, Years & Years. Kā jau ziņots, šovasar Positivus festivāls noritēs no 20. līdz 22. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla lielās skatuves būs Nick Cave & The Bad Seeds, The Prodigy un Years & Years. Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā Tove Lo, Mura Masa, Lauv, The Barr Brothers, Youngr, Jeremy Loops, Marlon Williams, Ivan Dorn, MESA, DAGAMBA, Noëp, Confidence Man, Justinas Jarutis, Juris Kaukulis un Jauno Jāņu Orķestris, Vladislavs Nastavševs/ Ezeri, Edavārdi, Frankie Animal, ansis, Tehnikums, The Family Dog, Autographic, Praga II, nesen, Polifauna, Laika Suns, Regīna, Sigma, GBDJ un daudzi citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta.