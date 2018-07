«Jubilejas festivāla programma ir veidota tā, lai ikvienam interesentam un kantri mūzikas mīļotājam radītu neaizmirstamas emocijas. Šoreiz līdzās tradicionālajam kantri piedāvāsim arī americana, moderno kantri, western swing, rythm & blues un kantriroku. Līdzās festivāla galvenās zvaigznes Sāras Džorijas (Sarah Jory and The Next Level, Lielbritānija) šovam varēsiet baudīt arī iemīļoto grupu «Dakota», «Sestā Jūdze», «Klaidonis» uzstāšanos, kā arī novērtēt viesus no ārzemēm – kantriroka vēstnešus «Country Hell» no Krievijas, «The Music Road Pilots» no Nīderlandes un citus izcilus kantri māksliniekus,» stāsta festivāla dibinātājs un producents Uldis Ozoliņš.