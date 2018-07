Radio SWH 25. dzimšanas dienas Flash Back vērienīgais pasākums Ganību dambī 24D norisināsies jau sestdien, 14. jūlijā. Kā jau ziņots iepriekš, uz skatuves tāpat kā pirms 25 gadiem kāps Rozalla, Haddaway, Army of Lovers, Dženija Bergrena no grupas «Ace of Base» un virkne pašmāju mākslinieku, kā arī gaidāmi pārsteigumi no Radio SWH.