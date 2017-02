Franco Franco: «Eirovīzija ir iespēja tieši sasveicināties ar Eiropu»

Jau svētdien Latvijas televīzijas šovā «Supernova» tiks noskaidrotas tās četras dziesmas, kas cīnīsies par ceļazīmi uz lielo Eirovīzijas finālu Ukrainā. Viena no grupām, kas patīkami pārsteidza šajā šovā un iekļuvusi labāko astotniekā, ir Cēsu apvienība «Franco Franco». Aicinājām ansambli uz iepazīšanās sarunu - par pirmsākumiem, jaunajām dziesmām un izredzēm «Supernovā».

Jau ziņots, ka «Supernovas 2017» pusfinālā piedalīsies Lauris Valters ar dziesmu «Magic Years», Linda Leen ar «Who Is In Charge», «Franco Franco» ar «Up», Miks Dukurs ar dziesmu «Spiritual Priest», grupa «My Radiant You» ar dziesmu «All I Know», grupa «Triana Park» ar «Line», mūziķis «The Ludvig» ar «I’m in Love with You» un Santa Daņeļeviča ar dziesmu «Your Breath».

Konkursa «Supernova 2017» uzvarētājam būs iespēja pārstāvēt Latviju starptautiskajā dziesmu konkursā «Eirovīzija», kas šogad notiks Kijevā, Ukrainā.

