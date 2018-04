«Man piemīt inženiera prāts.» Saruna ar festivāla «Kontaktor» viesi «Ansome»

Šogad 1. jūnijā pirmo reizi norisināsies starptautisks dzīvās elektroniskās mūzikas festivāls «Kontaktor», kopā pulcējot vairāk nekā 20 mūziķu no visas pasaules. «Kontaktor» uzmanība tiks vērsta uz tādiem elektroniskās mūzikas virzieniem kā tehno, industriālā un trokšņu, kā arī eksperimentālā mūzika, un tā rīkotāji ir modulāro sintezatoru ražotāji «Erica Synths». Festivāls noritēs publikai vēl neatklātajā Von Trompovska kvartālā, Sarkandaugavas Industriālajā parkā – vienā no lielākajiem rūpnieciskajiem rajoniem Rīgā, kas atvērts 1888. gadā un šogad svinēs 130 gadu jubileju. Piedāvājam interviju ar vienu no festivāla viesiem - «Ansome».