Pirmoreiz Rīgā - soulmūzikas dziedātāja Imani

Hitu «Don’t Be So Shy» (nr. 1 vienpadsmit Eiropas valstīs!) un «You Will Never Know» autore, franču soulmūzikas dziedātāja Imani (Imany), 29. aprīlī pirmo reizi uzstāsies Latvijā, Rīgas koncertzālē «Palladium». Talantīgā māksliniece ar samtaino balsi koncertēs sava jaunākā albuma «The Wrong Kind Of War» veicināšanas turnejas ietvaros. Iesildīs «The Ludvig».

Biļešu iepriekšpārdošana par €29 sāksies 7. decembrī plkst. 10.00 visā «Biļešu servisa» tīklā un www.bilesuserviss.lv.

Imani, īstajā vārdā Nadja Mladžalo (Nadia Mladjalo) piedzima netālu no Marseļas, kurp viņas ģimene bija pārcēlusies no Komoru salām. Agrā jaunībā meitene bija aktīva sportotāja – ar labiem rezultātiem trenējās augstlēkšanā. Vēlāk viņas pievilcību un grāciju novērtēja «Ford» modeļu aģentūra un piedāvāja līgumu. Tā Imani kļūst par pieprasītu modeli, septiņus gadus strādājot Milānā, Ņujorkā un Keiptaunā. Daļai sabiedrības tas bija pārsteigums, kad viņa nolēma pārtraukt sekmīgo modeles karjeru, lai atgrieztos Francijā un pievērstos dziesmu sacerēšanai.

Reklāma

Pirmie soļi muzikālajā jomā tika sperti, uzstājoties Parīzes bāros un džeza klubos. Eksotiski daiļā meitene ar savdabīgi zemo balss tembru dziedāja par mīlestību un darīja to tik maigi un izjusti, ka drīz par viņu sāka runāt ne kā par «kārtējo dziedošo modeli», bet gan īstu strauji un pārliecinoši uzlēcošu soulmūzikas zvaigzni. Un tiešām – viņas dziesmās, kurās savijas džeza, blūza, soula un etniskās mūzikas elementi, smeldzīgi un jutekliski atklājas Melnā kontinenta dvēsele.

Imany "Don't Be So Shy"

Neapšaubāms apliecinājums Imani talantam kļuva 2011. gadā iznākušais debijas albums «The Shape of a Broken Heart». Tas ieguva platīna statusu ne tikai dzimtajā Francijā, bet arī Grieķijā, bet Polijā pārdošanas rādītāji bija tik fenomenāli, ka sasniedza pat trīskāršu platīnu! Komentējot albuma nosaukumu, pati māksliniece atbildējusi ar pretjautājumu: «Vai jums nekad nav iekritis acīs, ka Āfrikas kontinenta aprises atgādina salauztu sirdi?»

2014. gadā Imani tika uzaicināta sacerēt mūziku filmai «Kas meitenēm zem brunčiem» (Sous les jupes des filles). Populārajā komēdijā, kurā atklājas 11 parīziešu dzīvesstāsti, piedalījušās tādas slavenas aktrises kā Izabella Adžanī, Vanesa Paradī, Letīcija Kasta. Filmā izmantotā Imani kompozīcija «Don’t Be So Shy» jau dīdžeju Filatov&Karas remiksētā versijā kļuva par Eiropas mēroga fenomenu, kas skan vai visās radiostacijās un iegūst 1. vietu Francijas, Vācijas, Austrijas u.c. (kopā 11) valstu topos. Spotify šis dziesmas variants noklausīts vismaz 93 miljonus reižu.

Šogad augustā klajā nāca Imani otrais albums «The Wrong Kind Of War» un iekļuva Francijas, Šveices, un Polijas topos. Tajā bez jau pieminētā superhita «Don’t Be So Shy» (2 versijās) atrodama virkne citu nozīmīgu kompozīciju, tai skaitā «Silver Lining (Clap Your Hands)» un «There Were Tears», kurās māksliniece vērš uzmanību uz apkārtējo pasauli, aicinot mūs visus to sargāt un padarīt labāku.

Imany "You Will Never Know"