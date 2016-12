Miris «Status Quo» ģitārists Riks Parfits

68 gadu vecumā 24. decembrī miris britu rokgrupas «Status Quo» ģitārists Riks Parfits (Rick Parfitt), ziņo ārvalstu prese.

Atgādinām, ka šā gada sākumā pēc koncerta Turcijā viņš tika ievietots slimnīcā, kad bija pārcietis sirdslēkmi.

Šodien grupa menedžeris Saimons Porters ziņo, ka Riks Parfits miris slimnīcā Spānijā, kur tika nogādāts pēc kritiena un pleca traumas. Viņš miris no komplikācijām pēc akūtas infekcijas.

«Šīs ir traģiskas ziņas laikā, kad Parfits bija plānojis uzsākt solo karjeru un izdod nākamgad autobiogrāfiju,» raksta menedžeris.

Parfitam pēdējos gados bija vairākas nopietnas veselības problēmas. Ģitārists 2011. gadā jau piedzīvojis sirdslēkmi. Savukārt 2014. gadā «Status Quo» atcēla vairākus koncertus, jo ārsti ieteica Parfitam atpūsties pēc operācijas, kurā tika izlabota pēc 1997. gadā veiktās sirds operācijas parādījusies problēma.

