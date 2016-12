Mūžībā aizgājis dziedātājs Džordžs Maikls

Bēdīgas ziņas visiem laba vokāla pazinējiem - naktī uz pirmdienu 53 gadu vecumā viņā saulē devies Džordžs Maikls. Dziedātājs, kurš pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados kļuva pazīstams grupas «Wham!» sastāvā, bet vēlāk pievērsās solokarjerai, esot miris savās mājās.

«Ar lielām skumjām mēs apstiprinām, ka mūsu mīļotais dēls, brālis un draugs Džordžs Ziemassvētku laikā mierīgi nomira mājās,» vēstīja aģentūra PA, atsaucoties uz Maikla reklāmaģentu.

Dziedātāja karjeras laikā pārdoti vairāk nekā 100 miljoni viņa albumu kopiju. Maikls labi zināms ar dziesmām «Club Tropicana» un «Last Christmas».

«Esmu dziļā šokā. Esmu zaudējis mīļotu draugu - jaukāko, augstsirdīgākos dvēseli un spožu mākslinieku,» fotoapmaiņas vietnē «Instagram» rakstīja britu mūziķis Eltons Džons.

Maikls nākamgad plānoja laist klajā sev veltītu dokumentālo filmu.

Pēc vairākiem spekulāciju pilniem gadiem par viņa seksuālo orientācija, Maikls 1998.gadā paziņoja, ka ir gejs. Pēdējos savas dzīves gados viņš iekļuva vairākos ar narkotikām un veselības stāvokli saistītos incidentos.

